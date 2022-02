ŠERBEDŽIJA OBJAVIO POSLEDNJE PISMO MIRE FURLAN: Spekulisalo se da su u LOŠIM odnosima, a glumac otkriva istinu

Rade Šerbedžija oglasio se na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

Nakon što su u javnost dospjeli djelovi iz knjige pokojne glumice Mire Furlan, u kojima je navela da je zauvijek okončano njeno prijateljstvo s Radetom Šerbedžijom nakon povratka u Hrvatsku iz koje je bila istjerana, oglasio se i jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima.

Rade Šerbedžija je u svojoj objavi na Fejsbuku prvi put napisao kakav je bio njegov odnos s koleginicom Mirom Furlan. Prije svega, naveo je da su objave pojedinih portala "cirkus u kojem on ne želi učestvovati". Kako dalje navodi, odlučio je da odbije sve intervjue i javna objavljivanja na raznim televizijama i u časopisima, te je sve što ima da kaže na tu temu napisao na svojoj zvaničnoj stranici.

"Ja ne želim davati nikakve intervjue niti dodatna objašnjenja. Osjećam se jedino obaveznim objaviti poslednje Mirino pismo koje mi je, nakon našeg poslednjeg druženja, 2017. ostavila na porti pozorišta Ivana pl. Zajca, odlazeći iz Rijeke. Činim to zato što sam uvjeren da to pismo svjedoči kakvi su, na kraju krajeva, bili naši odnosi", napisao je između ostalog Šerbedžija u svom postu.

Pismo Mire Furlan Radetu Šerbedžiji:

"Dragi Rade, ne znaš, ne možeš znati i nećeš nikad znati koliko si me obradovao svojim pisamcem, što kažu: kao da me sunce ogijalo! Nikada nisam do kraja u sebi pristala da je ovakvo stanje potpune

nekomunikacije između nas definitivno. I, iako je prošlo 15 godina (PETNAEST!!), ja i dalje vjerujem 'da nije prekasno, da ne može biti prekasno i da ne smije biti prekasno' (da citiram starog Bergmana).

Bio si i ostao moj uzor i 'my hero', od onih davnih dana kada sam iz Gimnazije trčala u I. T. D . da te gledam u 'Rosenkrantzu i Guldensternu' i da ti se divim, tebi, tvojoj snazi, oštrini, preciznosti, jasnoći i tvojoj harizmi. Bez obzira na sve, ostajem tvoj fan, tvoj poštovalac i tvoja stara koleginica, partnerka i prijatelj u nevolji. Tvoja Mira".

Mira Furlan pisala je u svojoj knjizi "Voli me više od svega na svijetu" o tome kako je dočekana kada se 2002. godine vratila u Hrvatsku nakon što je protjerana iz nje, da bi igrala glavnu ulogu u "Medeji", u pozorištu Radeta Šerbedžije Ulysses na Brionima, u režiji Lenke Udovički. Kako je navela u knjizi pisanoj pred smrt, nije primljena na način koji je očekivala, a napisano je i da je tada zauvijek okončala prijateljstvo s Radetom, zbog čega se glumac sada i oglasio.

U svojoj autobiografiji "Voli me više od svega na svijetu" Mira Furlan zaključila je u tom djelu da je drugi put istjerana iz Hrvatske, ali ovoga puta od prijatelja: "Nikad više nećemo progovoriti ni riječ...".

Podsjetimo, glumica Mira Furlan, koja je u Holivudu napravila zapaženu karijeru preminula je 20. januara 2021. u 66. godini u Los Anđelesu, od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila.