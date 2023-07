ĐANI IZAŠAO IZ BOLNICE, SLAĐI SE SLOŠILO! Pjevačeva supruga: Ležim, ne mogu da ustanem! Imam iste SIMPTOME kao on!

Surpuga Radiše Trajkovića Đanije otkrila je da je pjevač pušten iz bolnice, kao i da se sada ona ne osjeća dobro.

Izvor: Instagram/sladja_carpediem

Prije nekoliko dana objavljeno je da je Radiši Trajkoviću Đaniju pozlilo na jednom nastupu, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Njegova supruga Slađa je tada izjavila da je Đaniju pozlilo i da "godinama ima šećer, to nije ništa novo", ali da ne zna uzrok hitne hospitalizacije i da "čeka rezultate".

Na Instagramu se ubrzo pojavila Đanijeva slika iz bolničkog kreveta, a sada je Slađa otkrila sa je nakon pet dana folker izašao iz bolnice i otkrila da se ona oseća loše.

"Da izašao je, kod kuće je. Ipak je bio u pitanju virus, ne znam šta je konkretno. Sada je meni loše, ležim u krevetu ne mogu da ustanem, imam iste simptome kao on", istakla je Slađa koja je ranije otkrila šta se desilo Đaniju i zbog čega je završio u bolnici.

"Morao je da prekine nastup jer mu se slošilo odjednom dok je pevao. Samo je počeo da se žali na mučninu, posle je morao odmah da ode u bolnicu. Začudila sam se jer smo do skoro bili na odmoru i sve je bilo u redu. Inače on ima problema sa šećerom, nije to sve od juče. Taj problem dugo traje. Samo mu se zavrtjelo u glavi i požalio se na mučninu. Posle je dobio temperaturu, krenula je dijareja i sad čekamo da vidimo šta će biti. U bolnici je za sada, uradiće se sve neophodne analize, pa ćemo u dogovoru s ljekarima znati za dalje kako i šta treba da radimo", poručila je Slađa tada.