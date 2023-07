ISPLIVALA FOTKA SA VENČANJA SRĐANA I DIJANE ĐOKOVIĆ! "Rekla sam mu da nema obavezu prema NOVAKU!" - ovako je sve POČELO!

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija sa venčanja roditelja Novaka Đokovića, Srđana i Dijane Đoković.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dijana i Srđan Đoković najveća su podrška svom sinu, najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću, kojeg strasno bodre na svakom meču.

Prethodnog dana imali smo prilike da ih vidimo na tribinama Centralnog terena u Londonu na kojem se igralo finale Vimbldona u kojem je Novak odmerio snage sa Karlosom Alkarazom. Svog sina bodrili su do poslednjeg trenutka, a sada je javnost zapalila upravo njihova stara fotografija.

Na društvenim mrežama pojavila se slika sa venčanja Srđana i Dijane Đoković. Na fotografiji sa venčanja bi malo ko prepoznao Dijanu pre svega zbog nešto drugačije frizure nego danas. Mnogo pažnje je privukla i venčanica. Roditelji Novaka Đokovića upoznali su se na Kopaoniku, kada je Dijana došla da polaže za instruktora skijanja. Među njima se brzo rodila ljubav, koja je krunisana brakom i rođenjem tri sina: Novaka, Marka i Đorđa.

Ovako su izgledali na venčanju:

Podsetimo, prilikom gostovanja u emisiji "Dok anđeli spavaju" majka najboljeg tenisera sveta Dijana Đoković priznala je da je sa Novakom neplanirano ostala trudna. S obzirom da se sa Srđanom Đokovićem relativno kratko zabavljala jasno mu je stavila do znanja da od njega ništa ne očekuje, dok ga je tokom jučerašnjeg dana bodrila.

"Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše", ispričala je gospođa Đoković.

"Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: 'Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?' Na to mu odgovorim s osmehom: 'Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo'", rekla je.

