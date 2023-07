PREMINULA LEGENDARNA GLUMICA! Bila je u burnoj vezi s poznatim režiserom, po njoj je nazvana i NAJSKUPLJA TORBA!

Legendarna engleska pjevačica i glumica Džejn Birkin preminula je u 76. godini.

Izvor: Profimedia

Tužnu vijest objavili su mediji iz Francuske, gdje je slavna diva godinama živjela i radila. Džejn je bila ikona jednog vremena, a bila je poznata i po burnoj vezi sa legendskom francuske muzičke scene, tekstopiscem i režiserom Seržom Genzburom.

Džejn Birkin godinama je bila poznata po tome što je svugdje umjesto tašne nosila veliku pletenu korpu. Tu naviku stekla je tokom šezdesetih u Portugaliji i nastavila je da je koristi za skoro sve prilike, a iako je bila u pitanju obična ribarska korpa, glumica ju je obožavala jer je u nju mogla da spakuje baš sve što joj treba.

Tokom jednog ljeta 1983, od Pariza do Londona, Džejn je slučajno sjedjela pored Žan-Luja Dime, izvršnog direktora modne kuće Hermes. Kada je pokušala da stavi svoju korpu u dio za ručni prtljag, njen sadržaj se prosuo, što je razbijesnilo glumicu.

Džejn se požalila svog saputniku da joj je teško da pronađe torbu koja bi joj se dopala, nakon čega joj se Dima predstavio i počeli su da zamišljaju savršenu torbu za ručni prtljag. Godinu dana kasnije, predstavio joj je torbu nazvanu po njoj - Birkin, prostran, ali vrlo sofisticiran model od kože savršen za svakodnevnu upotrebu. Džepovi su bili funkcionalni, a iz tašne ništa nije ispadalo, baš kako je željela.

Nakon što je Dima ponudio glumici da nazove savršenu torbu iz njihove mašte po njoj, Džejn je rekla da je "smrtno polaskana", a kasnije je otkrila da mu je rekla "da, da, da".

Ipak, 2015. godine Džejn je tražila da se torbi promijeni ime jer ne želi da se ona povezuje s masovnim i okrutnim ubijanjem životinja zarad mode. Iako je brend rekao da će istražiti tvrdnje o "uznemirujućoj praksi u proizvodnji" tašni od krokodilske kože, glumici želja ipak nije uslišena.

Jednom prilikom, Birkinova je istakla da joj je zabavno to što je nakon pola vijeka karijere, više od 70 filmova i dvocifrenog broja muzičkih albuma ljudi uglavnom povezuju s jednom torbom. Preminula je u 76. godina, a najzanimljivijom u svojoj karijeri smatra erotsku pesmu "Je t'aime, moi non plus", koju je snimila s bivšim partnerom Seržom Gensburom - "To je stvarno izvanredna ploča. Možda interesantnija i od torbe", rekla je ona.