PORODILA SE ZOLINA BIVŠA! Svi se pitaju ko je tata, Lazar poručio - Neću dozvoliti da dete odrasta bez moje ljubavi!

Bivša devojka Lazara Čolića Zole, Ina Rajzinger, porodila se i na svet donela devojčicu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Lazar Čolić Zola, pored veze s Miljanom Kulić imao je i nekoliko afera tokom Zadruge 6, a jedna od njih je bila i sa Inom Rajzinger koja je dugo skrivala od očiju javnosti da je u drugom stanju, što je otkriveno tokom superfinalne noći. I tada je isticala da nije u drugom stanju, a onda je bivša zadrugarka Jelena Golubović otkrila da joj se Ina požalila, te joj priznala da je u blagoslovenom stanju.

Ina je članu produkcije na poziv u emisiju "Narod pita" otkrila da je na porodiljskom i da neće moći da dođe u emisiju, što je potvrdilo to da je trudna. Ona se sada porodila i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Kajli, a svi se pitaju ko je otac.

Ona je sa Zolom imala nezaštićene odnos, zbog kojeg su u novembru prošle godine posumnjali da je ona u drugom stanju. Ona je test za brzo utvrđivanje trudnoće u Zadruzi radila 1. novembra, a potom i nedelju dana kasnije 8. novembra i oba su bila negativna. Međutim, postoji mogućnost da su rezultati tada pokazali takve rezultate ukoliko je u pitanju bila rana trudnoća.

Izvor: Instagram/reisingeriina

Ovim povodom ranije se oglasio i Zola - "Ja sam taj koji se njoj javio, na osnovu tih nekih priča za trudnoću. Lepo sam joj poslao: 'Da li je istina da si trudna, jer mi pišu ljudi poruke? Ne znam o čemu se radi, ništa mi nije odgovorila, a viđena je u nedelju prošlu", rekao je Zola za "Pink" i dodao:

"Nemam pojma da li je stvarno trudna. Ako jeste, stojim iza svega onoga što sam rekao i dok smo bili u Zadruzi. Mislim da nije trudna sa mnom, ali i da jeste, to ne menja moj stav kada su u pitanju takve stvari. Naravno da ću preuzeti odgovornost, pa kakav bih to bio čovek... Ako sam bio konj, mangup, idiot, ako nisam pazio kada je trebalo da pazim... Nikad u životu ne sumnjam u sebe, u to kakav bih otac bio, jer znam kako sam ja odrastao, kako ja nisam bio prihvaćen sa jedne strane. Znam koliko puta mi je u životu bila neophodna očinska ljubav, a nisam je imao. Mislim da neću dozvoliti da danas-sutra moje dete odrasta bez moje ljubavi".

"Ako je test koji smo radili u Zadruzi tada pogrešio, otići ćemo da radimo DNK. Ako je moje dete, pravim veselje, nema veze što nema sreće u ljubavi između nas dvoje. Ne znam šta nosi ni da li uopšte nosi, ali ako bude devojčica zvaće se Tankosava, a ako je muško, onda Nedeljko", otkrio je on tada.