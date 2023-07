OD PJEVAČICE DO DIREKTORKE! Bila je zvijezda u Srbiji, a evo čime se bavila kada je NESTALA

Jelena Lalović, poznatija kao Jelena sa dva L, vrhunac svoje karijere doživjela je početkom 2000-ih, a onda je iznenada nestala sa javne scene.

Pjevačica koja je dospjela u žižu interesovanja kada se pričalo da se bavi crnom magijom, Jellena, ostala je upamćena po svojim velikim hitovima ''Sve sa sebe skinuću'', ''Plakaćeš ko žena'', ''A ti si lijep'', i mnogim drugim. Na scenu je kročila kao pjevačica grupe "Koktel bend", zatim je započela samostalnu karijeru, ali se nakon nekoliko godina sklonila sa scene iako je pjevala s vremena na vrijeme.

Jellena se i nakon povlačenja sa malih ekrana bavila muzikom, ali je neko vrijeme bila posvećena diplomatiji i marketingu, i nalazila se na funkciji direktora jedne javne ustanove. Međutim, to je sad iza nje.

"Dosta sarađujem sa strancima, vole me diplomate i ja volim njih. Obično ljudi kažu da svi hoće u diplomatiju. Za to mora da se završi škola. Rad sa strancima, muzika, sport - to može. Svašta me je od poslova snašlo, možda će i to. Nisam željela da budem ni direktor javne ustanove, pa sam bila. To je došlo samo po sebi. Što se tiče Skupštine, pitali su me i za to. Skupština mi je dosadna sama po sebi, bilo mi je zanimljivo da ih gledam dok sam bila trudna. Ali, ne bih ušla u Skupštinu. Više bih bila savjetnik, deo nekog tima", rekla je prije nekoliko godina Jellena koja se udala za oficira Komnena Lalovića sa kojim je dobila sina.

Jednom prilikom je otvoreno govorila o svom braku i odnosu koji ima sa suprugom, te otkrila kako njih dvoje funkcionišu - "Kad je moje dijete išlo na operaciju krajnika, kad smo se vratili, muž i ja smo sjedjeli u sobi i razmišljali šta bismo nas dvoje da nije djeteta. Možda bi ponovo trebalo da preispitamo neke stvari, pa da odemo na neko putovanje. Mi se volimo, ali smo shvatili 'bolje mi ne smetaj, ne smetam ni ja tebi', jer bi onda došlo do konflikta: 'zašto si obukla ovo?', a on voli kad ja dođem tako namunjena odnekud, i onda kaže: 'Je l' mali zaspao, ajmo?'", rekla je pjevačica kroz smeh u emisiji "Grand magazin" i dodala:

"To održava… Kad sam na putu negdje, samo javim da neću doći i kraj. On misli da bi bilo dobro da me mali vidi dok je budan, a kad je zaspao, kaže: 'Ne moraš ni da dolaziš, dođi sjutra ujutru'. Mi nismo neki bogataši da bismo bilo šta radili iz interesa, nego jednostavno smo se tako dogovorili da bismo ostali u braku".

Na oduševljenje mnogih fanova, priča se da se Jellena vraća u muzičke vode, a ovako je jednom prilikom govorila o estradi i svojim kolegama: "Ovdje čim napuniš 40 godina ti si već u penziji što se tiče žena, tako da na estradi postoji jedna velika borba, jer dolaze mlađe pjevačice što je i normalno i ono što je najvažnije jako lijepo pjevaju, ljepo izgledaju, ali bez onih 'old school' se ipak ne može, evo ja sad radim neke 18. rođendane i proslave, budu tu dvije tri nove, ja obavezno to novo što izađe skinem, ali se obavezno završi na ovim old school pjesmama", rekla je Jelena i dodala:

"Moraš da imaš mega hitove kao Lepa Lukić i da budeš pjevačica iz naroda. Možda bismo Nedu mogli da uporedimo sa Tinom Tarner, a Lepa je jedninstvena, ona je žena iz naroda i ima još takvih koleginica koje će trajati dok god budu žive".

