S 12 GODINA MLAĐOM ŽENOM IMA 3 ĆERKE! Nikola Kojo slomljen nakon tragične SMRTI brata, samo jednom je govorio o PORODICI

Nikola Kojo jedan je od najcjenjenijih glumaca u regionu, a vijest da je njegov brat Vladimira preminuo nakon nesreće koja se dogodila na hipodromu potresla je cijelu javnost. Slvani glumac koji je pred domaću publiku oduševio svakom ulogom u filmu ili seriji rođen je 5. septembra 1967, a ime je dobio po pradedi, koji je bio protojerej u Mostaru.

Prvi put se pojavio na filmu sa samo 13 godina, kada je glumio u filmu "Rad", gde je igrao dječaka Ivana. Zatim su se nizale uloge u ostvarenjima: "Igmanski marš" (1983), TV seriji "Sivi dom" (1984), i jednu od glavnih uloga u tri nastavka ("Šta se zgodi kad se ljubav rodi" - 1984, "Žikina dinastija" - 1985, "Druga Žikina dinastija" - 1986) veoma popularnog filmskog serijala "Lude godine".

Nikola Kojo je posebnu popularnost stekao ulogom u filmu "Mi nismo anđeli" iz 1992. godine. Upisao je glumu 1987. iz trećeg puta u klasi profesora Predraga Bajčetića, a oženio se Aleksandrom sa kojom ima ćerku Anu i još dvije djevojčice koje su bliznakinje. Supruga je mlađa od njega 12 godina, rođena je u Sarajevu i bila je u spotu Zdravka Čolića za pjesmu "Moja draga".

"Više živim život Nikole iz 'Anđela 2'. Imam tri ćerke ljepotice", rekao je jednom prilkom Nikola koji je dio porodičnog života pokazao i na Fejsbuku kada je objavio snimak na kome on i najstarija ćerka Ana, za koju je rekao da će biti muzičarka ako bude vrijedno radila, pjevaju pjesmu "Lijepa Janja“.

Nikola Kojo se oprobao i kao režiser u filmu "Stado". Kako je ranije govorio u svojim intervjuima, kao mali je htio da bude muzičar, dok mu je gluma bila samo hobi. Kojo trenutno vodi i popularni kviz "Najslabija karika", koji se zbog jedne epizode nadavno našao u žiži interesovanja, a Nikolina reakcija je sve oduševila.

Nakon što je otkriveno da je Nikolin brat preminuo, Vladan Damjanović, vlasnik konjičkog kluba ispričao je kako se desila tragedija na hipodromu - "On je 7 godina bio trener u našem klubu, a poslednjih godinu dana nije jer sam ja povukao konje sa hipodroma, zbog loših uslova koji su tamo, nažalost. Vladimir tamo ima dva konja, galopera", rekao je Vladan i dodao:

"Vladimir je radio tu u Beogradu, na hipodromu. Ovaj slučaj, ovo što se njemu desilo, to se desi jednom u dvije milijarde slučajeva. On je izašao da zaustavi konja koji je zbacio jahača i konj je naletio na njega u punom galopu. Znači, direktan sudar... Niko tu nije kriv, ni konj ni on... Ja ne mogu da vjerujem da se ovo desilo".

"Oni jednostavno nisu vidjeli jedno drugo. Ni konj njega, ni on konja. To je kao kad čovjek padne s trotineta i pogine, nešto nevjerovatno da se desi", objasnio je šokirani Damjanović i dodao: "To je konj koji je bio u treningu kod njega, znači njegov konj. Vladimir je bio deset dana u komi na VMA, sa višestrukim povredama glave i tijela... Ne znam šta bih vam više rekao. Strašno. Izgleda da Bog sebi stvarno zove najbolje. On je bio neponovljiv! duhovit, uvijek za šalu... Eto".

