Evo zašto ne želi da prihvati POKLON i šta kaže o NIKOLI KOJU!

Izvor: Twitter/screenshot/Icelander

Vladimir Krnač, građevinski radnik kog su saigrači izbacili iz igre nakon što je tačno odgovorio na sva postavljena pitanja, kaže da će odbiti putovanje u Egipat koje želi da mu finansira TV Prva.

"Sve je to u redu, ali moraću to sve da odbijem, malo me je blam. Ja sam u prijavi morao da navedem na šta i gdje ću potrošiti novac i palo mi je na pamet da bih otputovao u Egipat, što jeste moja želja već dvadesetak godina. I eto, taj Egipat je ispao tema dana", rekao je Vladimir.

Prokomentarisao je i reakciju voditelja Nikole Koja na odluku njegovih saigrača.

"Te zadnje riječi koje je istakao, kada sam ispao, to će mi ostati do kraja života i mogu reći da je moja kviz-karijera obogaćena time što je on... I svaka mu čast, i kao glumcu i kao čovjeku", poručio je Vladimir.

"Mene je sramota", rekao je voditelj nakon odluke Vladimirovih saigrača.

Ovo je sve što treba da znate o ljudima.pic.twitter.com/qMebXMfDxT — Icelander (@islandjanin)April 12, 2023

Dodao je i da je nakon kviza "Najslabija karika" dobio brojne ponude za posao.

"Ponude pljušte sa svih strana. Da, ja se bavim građevinom, jeste da je teško, ali ja sam u tome tridesetak godina, tako da sa 60 godina mislim da je kasno za neki novi početak", zaključio je.