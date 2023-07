"U VEOMA KRITIČNOM JE STANJU, LJEKARI ČINE SVE": Bivša učesnica Zadruge hospitalizovana nakon što joj je pozlilo!

Šarmen Soraja, učesnica Zadruge 6, prije nekoliko dana se obratila ljekarima jer joj je pozlilo, a sada je zadržana u bolnici.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica završene sezone Zadruge, Šarmen Soraja Leoni Altman, koja je u rijalitiju ispričala svoju potresnu životnu priču, lošeg je zdravstvenog stanja i nalazi se u bolnici, gdje je pod stalnim nadzorom lekara. Prije nekoliko dana joj je pozlilo, nakon čega je potražila medicinsku pomoć.

"Šarmen je u veoma kritičnom stanju, od juče uveče je zadržana u bolnici. Mnogi pišu i brinu o njenom zdravlju, pa da vas dijelom uputim, ljekari su uz nju 24/7 i rade sve što je moguće za brži oporavak", napisano je u saopštenju objavljenom na njenom profilu na Instagramu.

Šarmen je u Zadrugu 6 ušla nekoliko mjeseci pre kraja rijalitija, a nedavno se oglasila za domaće medije i otkrila da joj je pozlilo. Nije znala o čemu se tačno radi, pa je uradila potrebne analize i čekala rezultate.

"Pozlilo mi je, povraćala sam od juče od 6 uveče do jutros do 11. Tek su me malopre pustili kući, testovi se još rade, ali misle da je čir od stresa ili možda potencijalna trudnoća (smijeh)", rekla je tada za Pink.rs i dodala: "Ne znam, ali večeras dobijam sve analize, samo znam da sam jedva preživjela noć".

