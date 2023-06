ZVALA SAM IH DA VIDIM ŠTA RADE, ODMAH SU POČELE DA SE PRAVDAJU! Rajković o ženama koje su joj smjestile "aferu Katar"

Supruga Predraga Rajkovića ponovo se osvrnula na aferu koja je izbila tokom prvenstva u Kataru

Izvor: Instagram / rajkovic__ana

Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u Kataru, našla se u centru skandala, kada su na jednoj društvenoj mreži krenuli tračevi da je bila intimna sa pojedinim fudbalerima.Ana je sve te priče demantovala, a sada je otkrila kako je na nju uticala cela ta priča, ali i na njenu porodicu.

"Vjerovatno da se to desilo kada se ja nisam nalazila u takvom životnom trenutku, ja bih se mnogo potresla, bilo bi mi neverovatno strašno. Ali s obzirom na to da sam ja u tom trenutku prolazila kroz svoj najteži životni period, prosto mene to kao trač, kao nešto što se pričalo nije moglo da potrese jer je meni zdravlje sina bilo na prvom mjestu i ja sam njemu bila potrebna kao podrška i kao neko ko će 24 sata biti nasmijan i tu, ja telefon prvi put u životu nisam uzimala u ruke, meni to toliko nije bilo važno. Ne meni, nego nikome iz mog okruženja, a najmanje našoj porodici", rekla je Ana, a potom se osvrnula na žene koje su pustile tu priču u medije.

"Žene koje su to pustile su vrlo dobro znale da je moj sin u bolnici, da je loše, tako da su vjerovatno iskoristile taj trenutak kada ja nisam bila tu za oglašavanje. Ja kada sam čula da će to izaći, od koga je to krenulo ja sam iste te osobe pozvala da vidim o čemu se tu radi. Tu su naravno krenula pravdanja, ‘Nisam ja, to je ovako, to je ispalo da sam ja’. Mene to stvarno više nije zanimalo, ja sam prekinula kontakt i to je to", rekla je Ana za "IDJ"

