POSLE SKANDALA NA UŠĆU DOŽIVELA NOVI ŠOK! Ema Radujko napustila Srbiju nakon još jedne neprijatnosti - "ODLAZIM"

Ema Radujko je na Music Week festivalu bila među izvođačima koji su zbog pojedinaca iz publike doživeli neprijatnu situaciju.

Mlada pevačica Ema Radujko doživela je neprijatnost na Music Week festivalu, kada su je pojedinci iz publike gađali, a potom se s njima obračunala s bine. Njena pojava izazvala je odmah burne reakcije s obzirom na to da je na nastup došla u tangama, a i inače je poznata po provokativnom oblačenju, ali smatra da ne daje loš primer mladima.

Dan nakon što se desio skandal na Ušću i oglasile se brojne poznate ličnosti, Ema Radujko je ostala bez Instagram naloga koji joj je ugašen zbog, najverovatnije, prijava korisnika ove društvene mreže.

"Ne znam šta je problem, moram da proverim šta je u pitanju. Odlazim na put da se malo odmorim", poručila je Ema za medije povodom incidenta.

"Ja koliko god pokazivala svoje telo, ne promovišem nikakav loš život. Ne šaljem poruku 'ajde sada svi da se opijamo, da živimo ovakav ili onakav život', ja promovišem zdrav život. Ja sam devojka koja trenira, koja je na ishrani, koja stalno to kači i meni je to mnogo važno. Logično je da ću pokazati svoje telo. I znam da sam, koliko god ljudi to poricali po društvenim mrežama, uzor. Uzor sam mnogim devojkama. I to vidim i kada se pojavim u teretani i po tome koliko mi devojaka piše i šta mi govore uživo kada me sretnu. Nekako, od kada sam ja počela toliko da kačim i da promovišem trening i zdrav život, mnogo devojaka se uključilo i počelo isto to da radi, tako da mi je stvarno jako drago, pa ne obraćam pažnju na sve te negativne komentare", izjavila je Ema Radujko jednom prilikom.

