EVO KO JE PEVAČICA KOJU SU NA UŠĆU GAĐALI FLAŠAMA! Snima eksplicitne scene i ima 19 godina!

Ema Radujko, koja je zapalila domaću javnost prije skoro dvije godine, kada je objavila prvi spot za pjesmu "Top", nabijen eksplicitnim kadrovima, nastupala je na ovogodišnjem Music Week festivalu gdje je prvo sve iznenadila golom zadnjicom, a potom je došlo i do incidenta. Pjevačicu koja ima samo 19 godina su gađali iz publike, a ona se u jednom trenutku obračunala sa njima.

Influenserka i pjevačica poznata je po provokativnom oblačenju, a kada je sa samo sedamnaest godina snimala spot za pjesmu u kom je neprikladno obučena i u kom se nalazi muškarcu koji je 10 godina stariji od nje, javnost ju je ošto osudila. Mnogi smatraju da je pjesma loš primjer mladim djevojkama, međutim Ema smatra da uopšte nije loš primjer mladima:

"Ja koliko god pokazivala svoje tijelo ja ne promovišem nikakav loš život. Ne šaljem poruku ajde sada svi da se opijamo, da živimo ovakav ili onakav život, ja promovišem zdrav život. Ja sam devojka koja trenira, koja je na ishrani, koja stalno to kači i meni je to mnogo važno. Logično je da ću pokazati svoje tijelo. I znam da sam, koliko god ljudi to poricali po društvenim mrežama, uzor. Uzor sam mnogim djevojkama. I to vidim i kada se pojavim u teretani i po tome koliko mi djevojaka piše i šta mi govore uživo kada me sretnu. Nekako, od kada sam ja počela toliko da kačim i da promovišem trening i zdrav život mnogo djevojaka se uključilo i počelo isto to da radi, tako da mi je stvarno jako drago pa ne obraćam pažnju na sve te negativne komentare", rekla je Ema jednom prilikom.

Kada je u pitanju ljubavni život, poznato je da je Ema bila u vezi sa fudbalerom i reprezentativcem Srbije Urošem Račićem, koji je od nje bio stariji sedam godina. Međutim nedavno je stavljena tačka na njihov odnos. Skandalozna tiktokerka je dugo pokušavala da sakrije ovu ljubavnu vezu ali su tabloidi otkrili da uživa na odmoru u Valensiji sa svojim tadašnjim dečkom.

Ema Radujko je nedavno završila srednju školu, a prilikom pohađanja iste bila je na meti vršnjačkog nasilja: "Jesam. Baš je bio problem što se bavim ovim poslom i što sam to što jesam i što sam uglavnom bila u toj školi jedna od onih koja mnogo vodi računa o sebi i svojoj higijeni. I imala sam baš problem sa djevojkama pogotovo zbog toga što je to bila medicinska škola. Stvarno sam imala jako velikih problema i zbog toga sam se prebacila na vanredno školovanje jer nisam mogla to da podnesem. Nekako kada ustanemo ujutru i odemo u školu valjda treba da se osećamo kao da smo kod kuće, ali dobro", priznala je Ema koju mnogi upoređuju sa pjevačicom Teodorom DŽehverović i smatraju da Ema kopira Teodoru.

Ema na Tiktoku ima više od pola miliona pratilaca, a klipove je počela da objavljuje 2020. godine. Jedno vrijeme je živela u Hrvatskoj. Jednom je jedan od njenih videa na TikToku u kojem pleše i pjeva na plejbek, za manje od 24 sata pregledan skoro 600.000 puta.

