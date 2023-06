BIVŠA ŽENA POKOJNOG VIDOJA ZAGORČAVA JOJ ŽIVOT PREKO ĆERKE! Pišekova nastavlja borbu za imovinu, ovo su detalji suđenja

Bivša supruga pokojnog Vidoja Vidoja Ristovića, Lana preko ćerke Mateje pokušava da osporiti pravo na deo imovine udovici Nikolini Pišek.

Izvor: Printscreen/Instagram

Borba oko imovine pokojnog Vidoja Ristovića i dalje traje, a interesovanje javnosti se uvećalo nakon što je Nikolina Pišek u jednom podkastu, govorila o navodima da je Vidoje imao ljubavnicu i spomenula maserku i iznajmljeni stan u noći njegove smrti. Kako se sada navodi bivša Vidojeva supruga, Lana preko ćerke Mateje pokušava da osporiti pravo na deo imovine udovici Nikolini Pišek, a u toku je u hrvatskom sudi pokušaj mirenja, odnosno medijacija.

Pokušaj mirenja proteklih meseci propao je na poslednjem ročištu prošle nedelje i nastavak će ipak pričekati parnicu koja tek mora da službeno počne. Zanimljivo je kako je samo nekoliko nedelja posle iznenadne smrti Vidoja Ristovića prošle godine njegova prva supruga zahladila odnose sa Nikolinom, koju je brižno bodrila neposredno nakon tragedije i preranog odlaska istoričara umetnosti, barem kad su se u javnosti pojavljivale zajedno. Pišekova je u intervjuu za 24sata pre dva meseca nagovestila kako drži da iza sudskih sporova koje je protiv nje pokrenula Lana stoji zapravo Miša Grof, Vidojev otac.

Kad je 'deda' Miša počeo da osporava imovinu Nikolini, i Vidojeva bivša supruga uključila se u priču i blokirala promet Nikolininom imovinom koju je stekla u braku s Vidojem. Nikolina je uspela da odblokira kuću koju je sa suprugom gradila u Zagrebu. Pišekova je sama završavala radove na kući koju je pomno uređivala sa suprugom kao njihov zagrebački dom. Prostrana vila bila je njihov odabir kad je bračni par odlučio da ćerku upiše u vrtić i školu u Zagrebu, a ne u Beogradu.

Međutim, zbog mnogih tehničkih previda u februaru 2021. Nikolina i ćerkica otrovale su se zbog curenja plina, do kojeg je došlo zbog neispravnih instalacija koje im je jedna zagrebačka firma postavljala u obnovi kuće. Niko od izvođača radova nikad nije preuzeo odgovornost za to. Ipak, Nikolina je odlučila da taj projekt završi i dovede ga do kraja svojim novcem.

I pored osporavanjima, Pišek je upisana kao jedina vlasnica nekretnine. Međutim, bitka za ostalu imovinu ide dalje. Budući da je ćerka koju je Vidoje dobio u prvom braku bila maloletna u trenutku početka sudskog spora, mama Lana odlučila je tu bitku izboriti u interesu koji drži da je najbolji za nju i njenoj ćerki.

O Lani Janković ne zna se puno, srpski mediji pisali su o njenom i Vidojevom rastanku 2011. godine. U Beogradu poznanici kažu kako je završila pravo i da je dugo radila u državnoj službi. Bliska je s nekadašnjim svekrom, koji ne može da smisli Pišekovu, pa su skupa došli i na grob pokojnog Vidoja na godišnjicu njegove smrti u maju.