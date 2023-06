MAMA TRUDNA, A BABA JOJ KAŽE "SAD SI NAŠLA DA RODIŠ": Ćerku naše poznate glumice otac nikad nije priznao

Teodora Bjelica progovorila o odrastanju bez oca, ali i komplikacijama s kojima se susrela njena majka dok je bila u drugom stanju

Teodora Bjelica važi za jednu od naših najlepših glumica, a njen privatni život veoma intrigira javnost, s obzirom da je njena majka poznata glumica Gordana Bjelica, zvezda serija "Bolji život" i "Srećni ljudi", a otac Miroslav Lazanski, koji je nikada nije priznao.

Sada je, gostujući u emisiji "Ispovesti", otkrila da je trudnoća teško pala njenoj majci, naročito zbog toga što je otac i majka nisu podržavali.

"Moj deda je mene prvi put video sa četiri godine, baka takođe dolazila kako joj odgovara. Ona nije živela u Beogradu, pa je dolazila kada joj odgovora da se provede. Majka je bila potpuno sama, oni su bili sebični. Moja baka joj je rekla: ‘Sad si našla da rodiš dete kada je treba da uživam’, tako je bilo. Prve tri godine mog života moja majka nije radila, imala je novca, imala je galerije, bavila se nekretninama. Kupi stan, preuredi ga, pa ga preproda, držala je svoje galerije. Bila je fino obezbeđena i sposobna, tri godine je bila samo uz mene, a nakon toga je imala jednu dadilju".

O činjenici da je odrastala bez oca rekla je: "Moja majka je meni bila čitav život i otac i majka i najbolja drugarica. Tako da to nisam osetila, samo u momentima nekim u toku odrastanja u osnovnoj školi kada su me deca zadirkivala zbog toga, ali majka mi je savršeno objasnila - porodica su ljudi koji se vole, pa čak i ako neko nije u krvnom srodstvu, koliko ima usvojene dece, pa se vole najviše na svetu. Tako da je bitan taj odnos ljudski, moja majka je meni sve na svetu".

Od dece u školi je ipak zbog ovoga trpela vršnjačko nasilje:

"Jesam, nažalost, zadirkivala su me deca, ali sada mi je jasno kako sam ja njih nervirala. Mama me je tako naučila, ja u sebi nisam imala trunku mržnje, ni te iskompleksiranosti sa kojom su se oni nosili i otuda sve te nesigurnosti. Zli ljudi su duboko nesrećni, dobri ljudi koji su srećni sami sa sobom nemaju potrebe da povređuju drugu osobu, nego samo da im ulepšaju život. Deca su mi govorila: ‘Ti nemaš tatu’, a ja im kažem da imam moju mamu, a oni mi kažu da nemam porodicu, da nemam nikoga. Ja kažem da smo porodica mama i ja. Ja stanem i ovako im kažem i onda to njih iznervira jer se ja ne rasplačem, ne uvredim se jer ja to tako mislim i osećam, imam ljubav svoje majke i meni je to sasvim dovoljno".

Teodora je tokom intervjua još jednom spomenula majku, ali i sve samohrane majke:

"Mogu samo da zamislim koliko joj je bilo teško i evo, ja sa 28 godina tek sada mogu da je razumem i smatram da svim samohranim majkama treba dati orden. Ja sada imam kuče, što se ne može porediti sa detetom, pa kada ostanem duže na snimanju, razmišljam da li sam ostavila dovoljno hrane i vode, a zamisli tek dete. Ona je meni ispričala da joj je pukao vodenjak kod kuće, pozvala je taksi i sama otišla na porođaj, vratila se kući sama. Rekla mi je: ‘Taj momenat kada sam ja tebe spustila na krevet i kažem: 'Ne znam šta su sada? Šta ću sa tobom, joj', ja se ne bih usudila, svaka joj čast, i njoj i svim ženama koje se usude da budu samohrane majke".