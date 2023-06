ĐORĐE DAVID PREKINUO INTERVJU POBEDNICE ZVEZDA GRANDA! Na jedno pitanje joj NIJE DOZVOLIO da odgovori - Nećemo o tome!

Slavica Ađelova je pobedila u finalu Zvezda Granda, a ponosan je bio njen mentor Đorđe David, koji poručuje da će mnogo morati da radi na sebi.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pobjednica muzičkog takmičenja Zvezde Granda sezone 2022/2023 je Slavica Anđelova iz Makedonije, čiji mentor je bio Đorđe David. Na poklon je dobila pjesmu, album, marketinšku kampanju, ali i automobil marke Fiat Tipo koji joj je dodijelilo Saša Popović na čelu firme "Lux 51".

Mlada Slavica osvojila je najviše glasova publike i ostvarila nevjerovatan uspjeh koji će je vinuti u vrh muzičke scene, a u intervjuu nakon proglašenja pobjednika izjavila je da nije očekivala pobjedu. Kada su novinari pokušali da joj postave nekoliko privatnih pitanja, njen mentor Đorđe David je skočio i prekinuo intervju, te pokušao da objasni zbog čega bi njegova kandidatkinja svoj privatan život trebalo da sačuva samo za sebe.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Hvala svim glasačima. Ovo dijete je biser, njeno pjevanje muzike koju ja zastupam je na zavidnom nivou", rekao je Đorđe, a Slavica se nadovezala: "Presrećna sam. Nisam očekivala pobjedu. Svi koji misle da imaju talenta, treba da se prijave".

Đorđe David je tokom finala istakao da je njegova kandidatkinja imala emotivne lomove u takmičenju, ali da se izvukla i pokazala najbolju verziju sebe, a detaljnije o tome nije želeo da priča.

"Nećemo, nećemo o tome, to su vrlo intimne stvari. Neka uživa u ovoj ljepoti. To su stvari za mene i za nju. Nećemo da pričamo o privatnom životu. Slavica i ja imamo dogovor da s mojim bendom počne da radi koncerte. To nema veze s njenom pobjedom. Imao sam razumijevanja prema Slavici, ne samo zbog toga što je iz Makedonije. Ona studira vrlo ozbiljno. Propustila je tri probe ukupno zbog predavanja. Retka je. Ona se trudi da sve sažme u svom životu. Nije svjesna šta ova pobjeda znači za nju. Moraće mnogo da radi na sebi. Slavica studira medicinu", ponosno je istakao Đorđe David, a pobjednica nije mogla da se odluči čime će se u budućnosti baviti - medicinom ili pjevanjem.