SLAVNI PEVAČ POKAZAO 25 GODINA MLAĐU ŽENU! Alen poludeo za njom - "Čisti i prodaje RIBU, istušira se, pa pravac MESARA"!

Hrvatski pevač Alen Vitasović (54) snimio je novu pesmu pod nazivom "On ni doša", a u spotu je glumila njegova supruga Eleonora. Vitasović je 20 godina bio u braku sa bivšom suprugom Sandrom, a onda je sve iznenadio kada se u tajnosti venčao sa 25 godina mlađom.

"'On ni doša' je pesma koju izvodim na ovogodišnjem festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Govori o devojci koju sam napustio. Obožavam ovu pesmu, jedna mi je od najdražih do sada, a već trideset godina sam na sceni. Reč je o veoma modernom aranžamnu i produkciji", rekao je pevač za 24sata.hr.

Spot pesme sniman je u Alenovoj rodnoj Puli, a on je nedavno na svom Fejsbuk profilu otkrio koliko je oduševljen glumačkim angažmanom supruge Eleonore. "Probudila se u 5.30. Otišla je da čisti i prodaje ribu. Očistila jedan apartman. Istuširala se. Uzela svoj auto, stavila moju garderobu, brdo stvari i dva kotla. Došla na vreme da snimimo spot. Glumila šest sati u spotu vrhunski, prvi put ispred kamere. Vrh. Sad čisti mesare. A lepa je. Zašto to radi?", napisao je Alen.

Podsetimo, Alen i Eleonora venčali su se prošle godine i to u tajnosti. Pre nje, Alen je 20 godina bio u braku sa bivšom suprugom Sandrom, čije ime nosi i njegova popularna pesma. "Nisam hteo to toliko tajno ni da izvedem, samo sam znao da nisam hteo da pravim svadbu ili neke velike proslave toga. Bili smo kumovi, ja, Eleonora, potpisali, išli smo na večeru", otkrio je ranije za In Magazin, a za Jutarnji.hr otkrio je detalje razvoda i novog braka:

"Sandra je bila dobra supruga i majka. Niko nije pogrešio. Nije išlo dobro i rastali smo se. U dobrim smo, korektnim odnosima", rekao je pevač koji se osvrnuo na mlađu Eleonoru: "Eleonora Lee Vitasović je poštena, iskrena, mlada gospođa. Za sada, razlika u godinama ne utiče ništa. Naprotiv. Ona je želela mene, bila je uporna. Godine nisu važne. Meni je dobra, nije zahtevna, kao ni ja. A šta će biti dalje, ne zna se. Deca nemaju ništa protiv moje sadašnje supruge. Punoletni su, razumni. Verovatno im nije drago da se to tako dogodilo, ali nisam ni prvi ni zadnji koji se razveo. Život mora da ide dalje", rekao je pevač.

