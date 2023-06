REDOVNO MI SE UDVARAJU MLAĐI: Neda Ukraden surovo iskrena prema vršnjacima - samo za DVOJICU kaže da su FRAJERI

Neda Ukraden izgleda odlično, pa su mnogi pomislili da kraj sebe ima jaču polovinu, a pevačica otkriva u čemu je tajna.

Izvor: Kurir TV

Neda Ukraden je tokom dugogodišnje karijere doživela brojna iskustva, a pojedine trenutke, kako lepe, tako i tužne, pamtiće do kraja žvota. Najteže joj je palo kada je primila vesti o smrti roditelja, a najlepše uspomene nosi sa dalekih kontinenata.

"Bilo je puno emotivnih trenutaka. Bilo mi je teško kad mi je otac umro. Bilo je zakazano snimanje spota 'Samo je nebo iznad nas', to je bio duet sa Željkom Samardžićem. Isto tako i kada mi je majka umrla. Pošla sam u Opatiju da snimim pesmu 'Kao vino i gitara' i javljaju mi kad sam stigla u Opatiju da mi je mama umrla. I onda brzo nazad. Opet, bilo je i divnih trenutaka, koji su se uglavnom dešavali na tim dalekim putovanjima u Kanadu ili Australiju. To je zato što su ljudi tamo bili željni naše pesme. Sada se to sa internetom promenilo", otkrila je Neda koja blista u 73. godini, pa su mnogi pomislili da se nešto promenilo na emotivnom polju.

"To je velika zabluda. Žena sija kada je zadovoljna i srećna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Džiboni, nisam primetila da neko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve", rekla je Neda, koja je priznala i da joj se stalno udvaraju mlađi muškarci.

"Redovno! Pa neće valjda ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju? Ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola", duhovita je bila Neda Ukraden za Kurir.