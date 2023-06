KOD KNJIGOVOĐE DOŽIVJELA ŠOK - SAZANALA DA JE VARA: Bivšeg uhvatila sa starletom: Živjeli smo zajedno, TRESLA SAM SE!

Aleksandra Bursać se prisjetila bolnog trenutka i ispričala kako je saznala da je tadašnji dečko vara sa starletom Anđelom Vešticom.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Aleksandra Bursać je svojevremeno prošla kroz težak period, kada je saznala da ju je dečko prevario sa starletom Anđelom Vešticom, zbog čega se našla u centru skandala, a o tome je i otvoreno govorila u nekoliko navrata.

Iz ove prespektive, kada je sve prošlo i kada je taj period ostavila iza sebe, smatra da je tako trebalo da se desi i drago joj je što su joj se tada otvorile oči, jer je u ljubavi bila zaslijepljena.

"Bila sam kod knjigovođe i mene zove novinar i saopštava mi da moj dečko i ta dotična osoba imaju prepsku, da su poruke vrlo eksplicitne. Ja sam prvo mislila da se šali, a onda sam tražila da mi pošalje skrinšotove, da vidim da li je to njegov broj. U tom momentu mi smo živjeli zajedno, bila sam u totalnom šoku šta mi se dešava", ispričala je pjevačica.

"Počela sam da plačem i da se tresem, pozvala sam njega, ja ne znam kako sam se dovezla do kuće. Rekao mi je da je to sve istina, ja sam bila u šoku. Došla sam kući, ni sada se ne sjećam šta je on meni tada sve ispričao. Hvala Bogu što je to tako namjestio, jer intuicija mi je govorila da to nije to. Bila sam donekle slepa u toj vezi, Bog je namestio tako da konačno trgnem glavom. Spasio me je", priznala je Aleksandra Bursać.