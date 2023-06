GRADI KUĆU S BAZENOM I PLAŽOM, A ŽIVI KAO PODSTANAR: Srpska pevačica ostala bez para - Ništa ne uspevam da uštedim!

Kaja Ostojić je godinama živela luksuznim životom dok je bila u ljubavi s imućnim partnerima, a po povratku u Srbiju su je sačekali problemi.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Pevačica Katarina Ostojić Kaja se posle razvoda od Džuniora Džeka, a potom i raskida s Mateom Pavlovićem vratila u Srbiju i nastavila karijeru tamo gde je stala, a uveliko radi na završavanju radova u kući na Kosmaju, gde planira da uživa. Zbog velikog poduhvata i obimnih radova na kući, kako kaže, uvek je u nedostatku s novcem.

"Završavam radove na Kosmaju i posle toga će sigurno biti ona čuvena rečenica: 'Ko živ, ko mrtav'. Pravim kuću koja je predviđena za odmor. Biće bazen, lepa plaža... Veliki je plac. U planu je i izgradnja sportskog terena, ako budem imala novca za to. U isto vreme bih imala i razonodu i trening. Moramo svi živeti s tim da su cene svuda ogromne. Nisam ekonomična nikako. Nemam kasicu prasicu ni za sitninu. Ne uspevam bilo šta da uštedim. Nemilice mi odlazi novac. Ulažem u kuću, pesme, spotove. Ovim tempom kojim sam sada krenula ne mogu ništa da uštedim. Pritom imam ćerku koja studira u Americi, ne bih nikome poželela da bude u mojoj koži. Međutim, uvek verujem u energiju koju privlačiš. Ako štediš, nećeš imati nikada. A ako sve radiš na veliko, onda ti i dođe na veliko. Volim da trošim novac na garderobu, cipele pogotovo", priznala je Kaja, koja trenutno živi kao podstanar u Beogradu.

"Preselila sam se u novi stan i jako sam srećna tamo. Imam super prostor za sebe. Iznajmila sam nekretninu, međutim, želja mi je da u budućnosti kupim stan u Beogradu", otkrila je pevačica kojoj je danas žao što je napravila velike pauze u karijeri, ali smatra da se sve dešavalo s razlogom i da je svaki deo njenog života imao svoju priču.

"Uvek se radujem i sijam kada treba da pevam u Beogradu. To mi je posebno zadovoljstvo. Po repertoaru sam više za beogradsku publiku, jer imam urbaniji i zabavnjački repertoar. Međutim, idem u sve žanrove, a i dosta me hvale u poslednje vreme. Ljudi me sve više i više zovu u Beograd. Isto tako imam u planu da snimim nekoliko obrada. Zaboravljene pesme, kojima sam udahnula novi život uz klavir. Publika će to jako voleti. Napravila sam spisak svojih i tuđih pesama. Tražila sam odobrenje od kolega, niko nije pravio problem. Tačnije, autor daje odobrenje i tu nije bilo problema", rekla je Kaja, koja je otkrila i u kakvim je odnosima s bivšim suprugom, svetski poznatim di-džejem Džuniorom Džekom.

"Nisam u kontaktu s bivšim suprugom Džuniorom Džekom. Ostala sam dobra s njim, ali nikakav značajniji kontakt nemamo, sem lajkovanja fotografija na društvenim mrežama", iskrena je pevačica.

