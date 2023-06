NIKADA NISAM I NEĆU NI STATI NA LUDI KAMEN! Jami o dečku - Pitali je da li je OŽENJEN, evo šta je rekla: Brak je BIZNIS!

Jasna Milenković Jami otkrila je sve o privatnom životu, kao i zašto se nikada nije udala.

Za Jasnom Milenković Jami muškarci su "ludili", devedesetih je bila jedna od najpopularnijih pjevačica. I danas važi za fatalnu ženu, a jednom prilikom je otkrila kakvi muškarci su baš po njenoj mjeri. Pjevačica ima ćerku prezgodnu Leu, a kako je jednom prilikom otkrila tri puta je bila vjerena, međutim svaki put je "zapalila".

Otkrila je da su njene "ljubavi bile žestoke, a raskidi još žešći". Za sebe kaže da je bila "gospodarica prstenova", sudbonosno "da" nikada nije rekla, a sada je poručila da nema nameru ni u budućnosti da staje na "ludi kamen". Pjevačica je za intervju odabrala Skadarliju jer u njoj ovo mjesto budi posebna sjećanja.

"Prelepe uspomene me vežu za Skadarliju. Kao mala sam šetala i gledala zaljubljene parove i maštala da ću jednog dana i sebe vidjeti tako. I to se desilo, tu sam upoznala svoju najveću ljubav. Sjećam se da sam od njega dobila na poklon parfem. U pitanju je Angel (Andjeo) koji je i dalje moj omiljeni. Ovdje su mi se desili najljepši i najlađi poljupci. Ovo mjesto ima neku magiju za ljubav", rekla je Jami dodala: "Dešavale su se ljubavi i u kafani. Tako se ljubav potvrđivala. Mi smo stavljale muškarce na test u kafani, ako ga prođe, onda je on pravi".

Jami je odgovorila i na pitanje da li je nekada činila nešto loše zbog ljubavi - "Nikada ništa nisam činila loše stvari zbog ljubavi. Ja sam osoba koja voli ljude nesebično. To je i smisao života. Ja bez ljubavi ne mogu da živim".

Pjevačica je objasnila i da je zaljubljene, ali da ne živi sa svojim partnerom, čiji identitet nije htjela da otkrije: "Zbog toga i trajemo... Mnogo se volimo, nemamo kad da se svađamo, zajedno smo kad želimo i nemamo nikakvih problema. To je tajna ljubavi koja traje. Ako si stalno nekome nad glavom, tada ljubav puca! On je uvijek za mene dostupan", rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a na pitanje novinara da njen muškarac nije možda oženjen, pa ga skriva, Jami je kroz osmijeh zapjevala stihove svoje pjesme: ''Eh da si moj da nisi njen, da nisi njen i oženjen'', i tako ostala nedorečena.

Pjevačica ne vjeruje u brak i zato se nikada nije udavala: "Nikada u životu nisam stala na ''udi kamen' i neću ni u budućnosti. Ne vjerujem u papir. Vjerujem u ljubav, u odnos i u razumjevanje. Nekako kad se desi taj papir, sve se upropasti. Danas je brak malo biznis, nisu više brakovi onakvi kakvi su nekad bili", zaključila je Jami, koja kada se skine u bikini u šestoj deceniji mnoge "vilice popadaju".

