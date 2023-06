TEŠKO MI JE, ALI OVO JE PRIORITET: Tamara Milutinović se zbog trudnoće odrekla svih poroka - "Lakše je ostaviti muža!"

Trudna Tamara Milutinović se slaže s koleginicom Natašom Bekvalac da je lakše ostaviti muža, nego cigarete, ali beba joj je na prvom mjestu.

Pjevačica Tamara Milutinović je nedavno izgovorila sudbonosno "da" fudbaleru Darku Jevtiću s kojim čeka bebu, a par će dobiti djevojčicu kojoj će dati ime Emilija. Svadba je bila spektakularna na salašu nadomak Novog Sada, a tada su i otkrili kog pola je beba.

Buduća mama uživa u trudnoći, ali priznaje i da joj teško pada to što se odrekla svih poroka jer joj je bebino zdravlje na prvom mjestu.

"Izašla iz kuće trudnica, super sam. Nema više đuskanja, malo više presjedim, nema više alkohola, cigareta. Morala sam da izbacim sve poroke, borim se protiv mog najvećeg poroka - nikotina. Mislim da je najbitnije da plod bude zdrav. Teško mi je bez cigareta, ali zna se šta je najbitnije. Saglasna sam sa Natašom (Bekvalac), lakše je ostavljati muža, nego cigarete (smijeh), ali ipak, ovo je prioritet života", poručila je Tamara, nekadašnja članica grupe "Đavolice", koja je muža upoznala preko društvene mreže Fejsbuk, gdje je sve počelo tako što su lajkovali slike jedno drugome.

Vijest da je trudna prvo je saopštila kolegi Urošu Živkoviću, a kada je bila u petoj nedelji trudnoće, a potom i Katarini Grujić.

"Darko se nimalo ne plaši dolaska bebe, sve će biti spontano. On to jedva čeka, i prije nego što sam ja ostala u drugom stanju. Da li sam zahtjevna trudnica? Uh, pa to ne znam, to morate da pitate njega, mada ja mislim da nisam", izjavila je Tamara, koja kaže i da je sada manje ljubomorna nego ranije, jer je sada sigurna da je riječ o pravoj ljubavi, a suprug joj ne dalje povoda za ljubomoru.

