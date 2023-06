"OVAJ SE ŽENI SVAKE GODINE!" Čitaoci komentarisali svadbu Darka Lazića, a jedan od njih OPLEO po njegovim bivšim supruga

Svečano najavljivana svadba pjevača Darka Lazića koje će uslijediti u avgustu.

"Darko je najavio da će svadba trajati dva dana i on će pjevati pjesmu za prvi ples. Ovo je već četvrti put da on planira svoju svadbu, a iskreno se nadam da će se ove godine to i desiti. Nadam se da je sve spremio kako treba " rekla je Milica.

Lazić je za pjesmu za svadbeni ples odabrao baladu pjevača Petra Graša.

Voditelju su konstatovali da Darku neće biti teško da na svadbi sprovede ono što je zamislio jer je kako kažu imao prilike da se izvježba na nekoliko svadbi kada se vjenčavao sa bivšim suprugama.

A čestu smijenu Lazićevih brakova i razvoda komentarisali su i čitaoci na sledeći način:

"E i ovaj se ženi svake godihne...nit brže ženidbe nit bržeg razvoda..večiti momak " napisao je čitalac pod imenom Đorđe.

A bilo je i poređenja bivših supruga pjevača sa glumicama.

"Ovaj svako malo pravi brutalnu svadbu, ali vječito druga glumica. Ne mogu da vjerujem da je nekome to više zanimljivo" napisao je Dušan.