PROBLEM JE BIO ŠTO NISAM IMAO MERU: Darko Lazić priznao da je uzimao narkotike - "Ni ne ku*vam se više, ponekad popijem"

Pevač Darko Lazić otkrio da je "sve probao" i da više ne konzumira narkotike

Pevač Darko Lazić kaže da se odrekao skoro svih poroka otkako se oženio Katarinom Stojanović, pa sad tvrdi da je prestao da "juri žene i uzima psihoaktivne supstance".

Pevač, koji je nedavno hospitalizovan zbog komplikacija posle operacije uklanjanja kože, otkrio je da se promenio i da ne uzima drogu "jer su danas svi u tom fazonu".

"Ne ide da ja pričam o tome koliko sam se promenio, bolje je da to drugi kažu. Mogu samo da kažem da sebe više ne mogu da prepoznam. Poroci su bili sastavni deo mog života. Kad bih se odrekao svega, to ne bih više bio ja. Sad je sve to u normalnim granicama. Ne pušim više, ne drogiram se, ne kurvam se, samo ponekad nešto popijem", rekao je pevač i dodao da mu se "zgadilo da bude poročan jer se danas time ljudi hvale".

"Nekako mi se zgadilo da uzimam bilo šta, drogu i bilo šta tome slično jer su danas svi u tom fazonu. Što reče Aca Lukas, nekad je bilo zanimljivo drogirati se, a sad je izlizano. Nikad nisam krio da sam poročan. Kod mene je samo bio problem što nisam imao meru. Preterivao sam i onda me to umalo nije koštalo glave. Znaju svi da sam pod dejstvom alkohola seo za volan i slupao se. Mogao je da bude haos. Bio sam fini narkoman, sve sam hteo da probam i eto, na neki način sam platio cenu. Taj period života mi je kao pakao! Danas retko pričam o tom periodu kad se desila saobraćajka. Ne volim da se vraćam na to i samo kažem da smo živi i zdravi. Retko za šta se kajem, moj život je moja stvar".

Lazić je rekao da je tek posle udesa shvatio ko su mu na estradi pravi prijatelji i šta kolege o njemu zaista misle.

"Volim, u neku ruku, što mi se desilo ono s kolima. Video sam ko su mi pravi prijatelji na estradi. Pokazali su prava lica, ja im, uprkos svemu, želim sreću i da budu bar upola uspešni kao ja. Svi koji meni žele loše, dabogda im bilo samo najlepše! Nikome ne mislim zlo, ali na kraju se ispostavilo da su to sve sitne prodane duše. Čak su neki pokušavali da zavade mene i Đanija, ali nisu znali da je to nemoguće. Đanija samo čovek treba da razume na pravi način. On je veliki drug, poseban je i veliki je šaljivdžija. Gledam ga kao oca i mora da se zna da među nama nikako nema zle krvi".

