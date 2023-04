MILE KITIĆ IMA DVE ĆERKE I BRAK PRE MARTE! Ovo su detalji o prvoj ženi i naslednici koja je sušta SUPROTNOST Eleni! ŠOK

Malo kome je poznato da je Mile Kitić i pre braka s Martom Savić bio oženjen, kao i da pored Elene ima još jednu ćerku.

Izvor: Instagram/milekitic

Marta Savić i Mile Kitić u skladnom braku su već više od tri decenije u kom su dobili ćerku Elenu koja je krenula očevim stopama i postala jedna od najpopularnijih pevačica među mlađom generacijom. Elena pored muzičke karijere, privlači i veliku pažnju izazovnim fotografijama na društvenim mrežama, a Mile se nedavno zbog nje rasplakao pred kamerama.

Već nekoliko godina se šuška o razvodu Mileta i Marte, pogotovu što pevačica provodi veliki deo godine u luksuznoj nekretnini koju su kupili u Dominikani. Iako, od toga nema ništa, što je i sam pevač svojevremeno potvrdio - "Ne, to nije tačno. Nismo se nikad svađali, nikad razveli, jesu bile ono, male svađice, ali problem nikad nije bio, živimo skoro 30 godina zajedno. Što se tiče razvoda, ni reči o tome nije bilo", rekao je.

Mile i Marta upoznali su se u Nemačkoj na jednom slučajnom zajedničkom nastupu. Razmenili su brojeve telefona, a on se vratio u Sarajevu. Mile kaže da ga je Marta na "prvu" kupila svojim lepim ponašanjem, govorom, očarala ga je kao osoba, a naravno bila je veoma lepa i atraktivna žena. Posle toga ostali su u kontaktu, zaljubili se. Zabavljali su se od 1988. godine, ali nisu želeli da se venčaju. Tek 1997. godine kada su dobili kćerku Elenu, odlučili su i da se venčaju. Marta je čak 14 godina mlađa od Mileta.

Malo ko zna da je pre Marte, Mile bio oženjen i to kada je imao dvadesetak godina.Njegova prva supruga zvala se Bosiljka. Primetio ju je na jednom nastupu dok je pevao na bini. Bila je lepa i atraktivna devojka, te se mladi par zaljubio. Nije prošlo mnogo vremena, već su se i venčali. Sa Bosom je Mile živeo u Ilijašu. Dobili su jednu ćerku koja se zove Sanja.

S obzirom da od muzike nije zarađivao više od neke prosečne plate, a troškovi života su bili veliki Mile je želeo da sredi potrebne papire za sebe, suprugu i kćerku, te da njih troje odu u Ameriku, da žive i rade. Po povratku iz vojske, tako su i uradili. I u Americi Mile se bavio pevanjem. Nastupao je u jednoj kafani dve godine.

"On se oženio, dobio ćerkicu Sanju i otišao je kod roditelja u Ameriku. Bilo je njemu fino tamo, ali se vratio, ipak nije to naše područje. Možeš tamo pevati i zaraditi pare, ali nije to to. Bio je tamo jedno vreme sa suprugom Bosom i ćerkom. Vratio se i pridružio se Južnom vetru, koji je tada već bio ozbiljna muzička kuća. Posle je otišao u Beograd", rekao je ranije Miletov brat za domaće medije.

Iz Amerike su se Kitići vratili 1982. godine, kada su i Miletovi otac i majka otišli u penziju, te odlučili da se vrate u rodni kraj kako bi starost proveli na selu. Sanja je već krenula u školu, a Mile i Bosa, zaboravili su na Ameriku. Brak sa Bosiljkom nije opstao i par se razveo. Njegova starija ćerka Sanja živi daleko od očiju javnosti, u Nemačkoj i majka je dve ćerke. Detalji njenog odnosa sa ocem nisu poznati široj javnosti.

Pogledajte neke do Eleninih fotki koje su izazvale kolaps na društvenim mrežama: