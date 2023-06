STIŽU NOVE INFORMACIJE IZ ĐENOVIĆA! Prijatelj Đuričića ZGROŽEN Anđelinim ponašenjem: "Njeni će dići ruke od nje"

Nakon svega što je u "Zadruzi" priredila svojim roditeljima, dvadesetčetvorogodišnja Anđela Đuričić kroz suze je govorila da jedva čeka da izađe iz rijalitija kako bi se odmah uputila u rodnu Crnu Goru i svoje najbliže uz izvinjenje zamolila za oproštaj.

Međutim, po svemu sudeći, planovi su joj se drastično promenili.

Iako su svi očekivali da će nakon diskvalifikacije iz "Zadruge" spakovati kofere i brže-bolje otići u Đenoviće kod svojih, to se još uvek nije desilo, a pitanje je da li se njen dolazak u rodno mesto može očekivati uskoro, a po mišljenju mnogih za osećanja svojih roditelja, smatraju mnogi, ne mari.

"Ljilja i Veliša, Anđelini roditelji, su ponovo van sebe. Posle svega što im je uradila u "Zadruzi", ona im se napolju maltene ni ne javlja, kući još uvek nije došla, pa na šta to liči? Zar nije normalno da dođe kući, da porazgovaraju posle svega, da ih sasluša, da shvati kroz šta su oni prošli? Ja ne znam kako se ti ljudi nose sa svim ovim. Dete im je, ali mislim da će i oni uskoro od nje dići ruke, vidi se da su nemoćni, da oni ništa tu ne mogu da urade. Ona je zacrtala šta je zacrtala i to niko ne može da promeni - počinje priču porodični prijatelj Anđelinih roditelja, koji je želeo da ostane anoniman.

"Iskren da budem, mi ih više ništa ni ne zapitkujemo, nemamo srca. Kad se oni nešto požale, kad oni ne što prokomentarišu, to je to. Sad su ponovo na udaru, svi zapitkuju kad će Anđela doći kući, oni ljudi - šta da kažu? Stvarno sramota, umesto da dođe kod svojih i spusti glavu, ona ide i upoznaje se sa Mokom i Slavicom, pa gde to ima?! Slavnići su joj preči od najrođenijih, kažu mi klinci da tamo na mrežama zakazuje nekakve lajvove sa Zvezdanom, umesto da se dovuče kući - priča sagovornik.

Na kraju, on iznosi svoju teoriju o razlozima zbog kojih Anđela još uvek nije otišla u Crnu Goru.

" Verujte mi, ne plaši se ona da se suoči sa roditeljima, nju boli uvo. Ona, bre, ovog Slavnića neće da pusti, jer ako ode zna da je tu kraj. Pogotovo što se bliži kraj rijalitija, uskoro izlaze i Maja i Ana, Anđela to ne bi dopustila ni u ludilu, da je ona dole a on u Beogradu sam. Sve će učiniti, pa i na štetu svojih roditelja, cele porodice, samo da njega ne izgubi"... A kad raskinu, videćemo gde će - završava izvor.