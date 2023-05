"SAMO SU OČI OSTALE MOJE" IVA GRGURIĆ SE CELA IZOPERISALA! Spisak šta je sve starleta uradila na sebi! Evo kako je NEKAD

Starleta Iva Grgurić koja se proslavila učešćem u "Zadruzi" u kojoj je i odnela pobedu i osvojila 50.000 evra, sav novac je, kako mnogi komentarišu dala na svoj izgled.

Starleta je, naime, nekoliko puta smanjivala nos i povećavala grudi, radila je jagodice, stavljala silikon u usne, ubrizgavala botoks.

Takođe, nedavno je opet smanjila nos, podigla kapke i ofarbala se u crno zbog čega je skoro neprepoznatljiva.

- Samo oči su ostale moje - našalila se Iva na svoj račun i otvoreno govorila o poslednjoj operaciji.

- Operisala sam kapke, odnosno radila sam blaferoplastiku. Pošto su mi kapci genetski spušteni, to sam sredila i prezadovoljna sam! To svaka druga, treća žena radi na sebi...

- Uvek nešto primetim da ne valja, pa ajde da i to popravim. To uvek bude nešto malo, i tako mic po mic... Ovde ću se zaustaviti, to je to! Više mi stvarno ne treba ništa - kaže starleta koja tvrdi da je na sebi uradila sve sa merom.

- Oduvek sam bila lepa, samo sam nešto doradila. Mislim da sam sve uradila s merom - kaže Iva.