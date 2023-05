ZA NAS SU SE RODILE, BILI SMO IM SUĐENI! Ćetković otvorio dušu o ćerkama - Otkrio kako im je saopštio da su USVOJENE!

Sergej Ćetković rijetko priča o privatnom životu, ali jednom prilikom je otvorio dušu i progovorio o svojim mezimicama koje je zajedno sa suprugom usvojio.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevač Sergej Ćetković je već godinama u skladnom braku sa suprugom Kristinom s kojom danas ima dvije djevojčice. Njihova ljubav je toliko jaka da joj je posvetio prvi album u karijeri (2001) koji je nosio njeno ime, a i toliko godina kasnije važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Poznaju se još od djetinjstva, kada nisu ni slutili da će ih sudbina spojiti na ovaj način. Velika ljubav, poštovanje i pažnja održali su ih u zjednici, a nakon borbe za potomstvo odlučili su da usvoje dvije djevojčice koje su im centar svijeta. Danas ovo smatraju najljepšom odlukom u životu.

Par od prvog dana svojim ćerkama poklanja neizmjernu pažnju i ljubav, ali uprkos tome, nikada se nisu dvoumili da li im treba reći istinu, da oni nisu njihovi biološki roditelji - "Problem i barijera kod svih ljudi je strah - šta će biti kad djeca saznaju da su usvojena. Moje ćerke znaju da su usvojene", rekao je otvoreno Sergej jednom prilikom, a zatim otkrio kako im je to saopštio:

"Pričao sam im od prvog dana kako postoji neka škola za djecu gdje smo mi došli, a one su rekle: 'Pa, gdje ste vi do sada?'. Kad smo dobili Milu, rekli smo joj: 'Mi smo sa sekom došli u tu školu, tražili te, a ti si digla ruku i rekla: 'Evo me!'".

"Moraš pronaći način na koji ćeš najslikovitije prenijeti, najbliže kroz neku bajku. Ljudi od te priče uvijek prave bauka, čekaju do 18. godine i slično, a ne treba tako", iskreno je rekao Sergej.

Ćetkovići imaju jasan stav i po pitanju biološkog porekla njihovih mezimica: "One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, uradićemo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga jer im niko ne može biti više majka i otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili", rekao je Sergej svojevremeno i dodao: "Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome".