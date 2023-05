VRŠNJACI JE VREĐALI JER JE KAFANSKA PEVAČICA, KOLEGE SABOTIRALE: Zorana otkrila - "Isključili mi mikrofon na nastupu"

Pevačica Zorana Mićanović, poznatija kao Zorana Sikter, otkrila s kakvim se sve problemima suočila na početku karijere

Izvor: TikTok/screenshot/kafansko.vece

Zoranu Mićanović ljudi su upoznali kroz takmičenje Zvezde Granda, gde je učestvovala dok je još bila maloletna. Uprkos godinama, Zorana je jedna od najangažovanijih pevačica, a od zarade s nastupa kupila je stan pre 18. rođendana.

Pevačica je svojevremeno otkrila da je, zbog profesije koju je izabrala, bila na meti vršnjaka u školi.

"Sa decom sam imala probleme. Nisu htela da se druže sa mnom zato što pevam narodnu muziku i zato što se uopšte bavim pevanjem. Govorili su mi da ću biti kafanska pevačica. Nikad nisam imala podršku od svojih drugara, ali posle nekog vremena, naročito posle pesme 'Sikter', svi mi prilaze i pitaju da se slikaju sa mnom i da se družimo. Sad shvataju da su pogrešili", rekla je pevačica i dodala da je doživela i da je kolege sabotiraju.

"Niko me nije vređao, ali su me sabotirali. Dešavalo mi se da odem na tezgu, a isključe mi mikrofon, neću nikoga da imenujem. Sad se to ne dešava. Ne radim tezge na tom nivou, nego imam iza sebe "Grand", koji mi ugovara nastupe. Zaštićena sam".