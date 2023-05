NAPADNUTA USRED TRŽNOG CENTRA! Srpska pjevačica šokirana i uplašena - "Rekli su: 'Ajde napolje, pa da riješimo stvar"

Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se na društvenim mrežama gdje je ispričala kako je napadnuta u jednom tržnom centru.

Izvor: Instagram/mahrinaye

Pjevačica koja je nedavno razbjesnila pratioce zbog lažne svađe sa koleginicom Teodorom Džehverović, Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, kako tvrdi, napadnuta je u jednom prestoničkom tržnom centru, o čemu je obavijestila svoje pratioce na društvenoj mreži Instagrma.

"Moram nešto jako važno da vam kažem. Da nije situacija kakva jeste, možda bih ovo smatrala suvišnim i znam da će mnogi da mi pišu da se ne obazirem na ovo, ali ja moram, jer je ugrožena moja bezbjednost i osjetila sam i strah i tugu u isto vrijeme" napisala je Mahrina u prvom storiju, pa nastavila:

"Tržni centar, oko 22 sati. Bilo je praznjikavo, šetala sam sama sa drugom, 7, 8 klinaca je iskoristilo trenutak da napadnu njega i mene. Krenuli su sa prozivkama jer su me prepoznali dok sam prolazila pored njih i pošto nisam htjela da ćutim na to, krenula sam da ih snimam. Mamini i tatini sinovi koji nakon prozivki i strašnih uvreda pokazuju bicepse i traže da ih tagujem. A nakon toga mi kažu: 'Ajde napolje čekamo vas, pa da riješimo stvar'. Da riješimo? Ja sam šokirana i uplašena maksimalno. Još žalosnije je što će među onima koji ovo vide biti i onih koji ih veličaju, jer su pokazali bicepse. Užasno ljudi moji, čuvajte se!".

Pjevačica se nedavno našla u jeku skandala kada je njena koleginica Elena Kitić optužila za krađu ideja za spot - "Ja sam prva pjevala "Fobije" u takmičenju i lično je obožavam. Ali pjesma koja je danas izašla - to je moje. Moj način da se nosim sa gubitkom najvoljenije osobe. I zamolila bih sve da me u to ne diraju. Hvala", napisala je Mahrina nakon Eleninih optužbi.

Izvor: Instagram/mahrinaye