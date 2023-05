Miljana Kulić tvrdi da je doživjela nasilje od partnera Nenada Macanovića, a ubrzo nakon toga se njena majka Marija Kulić oglasila na njenom profilu na Instagramu.

Izvor: Yotube/Zadruga official

Miljana Kulić, diskvalifikovana učesnica Zadruge koja je održala nastup u Zagrebu, obratila se portalima s tvrdnjom da ju je dečko Nenad Macanović Bebica pretukao. Za Pink.rs je rekla da je pretpjela nasilje od strane svog partnera, Nenada, te poslala fotografije na kojima je otečena od plakanja.

"Ubio me od batina ovaj smrad Nenad! Idem pravo u SUP sve da prijavim! Gušio me je, davio i udarao glavu o zid! Više me niko ne interesuje, idem da skočim! Majka još viče na mene", tvrdi Miljana Kulić.

Nenad Macanović Bebica je obrisao sve prethodno poslate Miljanine poruke i tvrdi da je problem nastao jer joj "nije dao da ide u kazino".

"Ne dam joj da ide u kazino! Nenad je... Nisam joj dao da ide u kazino", napisao je Macanović, kojeg je Miljana navodno optužila za brutalno prebijanje, zbog čega će ga, kako kaže, prijaviti policiji.

Vidi opis "UBIO ME OD BATINA!" Miljana Kulić tvrdi da ju je Bebica pretukao - "Gušio me, davio i udarao!" Oglasila se i Marija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 7 / 7

Ubrzo se Marija Kulić oglasila s Instagram naloga svoje ćerke, a poruku je objavila na storiju.

"Miljani nije dobro, pila je alkohol kod drugarice. Halucinira i piše i priča gluposti. Sjutra ide kod psihijatra zbog nenormalnog ponašanja. Ubjedžuje i laže, jer traži da se kocka, a on neće da ide s njom, a ja pare za kocku ne dam. Tako da ne brinete, niko je nije prstom taknuo, ali se ona ponaša kako ne treba i zato će sjutra na razgovor kod doktora. Svi smo kod kuće u miru i sjedimo i pričamo, osim nje koja ne zna šta priča i radi", glasi poruka s potpisomMarije Kulić.

Izvor: Instagram/miljana_kulic_official