NE PADA MI NA PAMET DA SE UDAM ZA ĐOLETA! Vesna Đogani iskreno o odnosu s denserom posle 20 godina!

Iako nisu vjenčani, Vesna i Đole Đogani već dvije decenije žive kao u braku, imaju i dvoje djece, a pred matičara, kako kažu, nikad neće otići.

Vesna i Đole Đogani su jedan od najskladnijih parova na estradi iako su imali poneki skandal u svom partnerskom stažu, ali nikada se nisu vjenčali, jer im potpis na papiru nije dokaz ljubavi. Kako stvari stoje, izgleda da do toga da izgovore "da" nikada neće ni doći.

"Đole uvek gunđa!Uopšte ga ne slušam više, prije sam se sjekirala pretjerano, mnogo se uzbudim u tim trenucima, ali sam bila mlađa. Postoji reciklaža, postoji ono da mi nije potrebna ta informacija i neću da se sjekiram oko toga i idem samo na ono što me interesuje", priznala je Vesna s osmehom, a kaže da na Đoletove primedbe ne odgovara, već samo nastavi dalje i ne obraća pažnju, i tada on kreće za njom.

Iako mnogi misle da su Vesna i Đole u braku s obzirom da su toliko godina zajedno i da imaju dvoje djece, istina je da se oni nikada nisu vjenčali, a to čak i nemaju u planu.

"Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Na žalost, to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava u životu. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje", iskrena je Vesna, kojoj ne smeta što je njen dragi u javnosti ne oslovljava sa "supruga".

"Ne oslovljava me tako, ali znam da me mnogo hvali kada nisam tu, a kada sam tu kritikuje me!", našalila se Vesna Đogani, koja zajedno sa Đoletom redovno dobija komplimente na račun izgleda. Ona ima 40, a on 62 godine i oboje su u odličnoj formi.