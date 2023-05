KAŽU DA SAM NAKAZA, AVATAR! Tamara Đurić prvi put UŽIVO nakon 5 novih intervencija na licu - "Žene, ne krećite u ovo"

Tamara Đurić pojavila se prvi put uživo u emisiji nakon najnovijih estetskih intervencija koje je imala na licu.

Starleta Tamara Đurić, koja je po sopstvenom priznanju na licu i tijelu do sada imala "barem 100 intervencija", nedavno je boravila u Turskoj, kod hirurga poznatog našim domaćim pjevačicama i starletama, i kod kojeg je bukvalno promijenila lični opis.

Tamara se po povratku u Srbiju oglasila na društvenim mrežama, pokazala da "nije ista žena" koja je otputovala u inostranstvo na operaciju, a njenim pratiocima se promena nije svidjela. Sada se starleta nakon pet najnovijih intervencija na licu, kako su pisali mediji, pojavila prvi put uživo pred kamerama. Tamara je istakla da su joj rekli da je "nakaza", ali da je ona zadovoljna izgledom.

"Za sada sam zadovoljna! Je l' vidiš šta sam ja uradila? Kažu da sam nakaza i da izgledam kao avatar. Nisam promijenila pol, pa da ovoliko pričamo o ovome. Ja sam samo malo zategla lice. Idu godine, vriijeme, problemi obaveze, pada tonus lica i onda ja to malo podignem, vratim se par godina unazad", rekla je ona u emisiji "Amidži šou".

Na pitanje da li ima granicu kada su plastične operacije u pitanju odgovorila je - "Postoji. Još uvijek izgledam kao što sam izgledala nekada, ali ne mogu da izgledam kao što sam s 25 to nije prirodno. Generalno gubi se granica u svemu, ali plastična hirurgija je jedan vid zavisnosti. Žene, bolje ne krećite, ako vam nije neophodno", poručila je ona i dodala:

"Moj jedinin porok je to, ako mogu tako da ga nazovem. Sve što je lijepo to je u redu. Dešava se da žene izgube kompas i da se pretvore u ružno, a to što je ružno nije lepo. Ima i toga da je ljepota u oku posmatrača. Po mom skromnom mišljenju ja nisam pretjerala i ovo je knap".

Tamara se u studiju pojavila u haljini koja je istakla i njene nove, veće silikone, a ovako sada izgleda njeno lice uživo:

Pogledajte i Tamaru od prije nekoliko godina!