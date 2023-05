TIKTOKERKA STALA NA STRANU MASOVNOG UBICE IZ ŠKOLE! "Dobro je uradio, trebao je sve da ih razreže, pa u frižider"

Cijela Srbija i dalje ne može da se vrati u redovne tokove zbog krvavog pira na Vračaru, a na mrežama se stalno pojavljuju ljudi koji podržavaju zločin.

Izvor: Tiktok/printscreen

Strašna tragedija pogodila je Srbiju kada je dječak (13) 3. maja u školi "Vladislav Ribnikar" usmrtio devet osoba, dok je šest njegovih vršnjaka i nastavnica ranjeno. Ispred škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru građani iz cijele Srbije su masovno dolazili da se oproste od nevinih žrtava monstruoznog čina.

Zaprepašćeni građani i slomljeni roditelji ne mogu da se oporave od šoka pokušavajući da nađu razlog svirepog zločina. Ipak, na društvenim mrežama pojavili su se i snimci na kojima se veliča djelo ubice. Tiktokerka upisana na ovoj društvenoj mreži kao "Vukpablo" uznemirila je javnost šokantnim video snimkom u kom pruža podršku masovnom ubici.

Ja sam zgrožena postojanjem ovakvih monstruma!

"Ne mogu ovo više da slušam, dječak gore, dole, Srbija, mobing, iživljavanje... a sad na kraju vi od ovih klošara, što su pocrkli, pravite žrtvu, da vas nije sramota. Njegovi roditelji su krivi, kakvo je to vaspitanje, kakvo je to vaspitanje kada ga gađaju sa kamenjem i ponižavaju... dobro je uradio, nije trebao sve da upuca, trebao je da sve razreže, da stavi na kose pa da stavi u frižider, to je trebalo da uradi, prokleti ljudi pokvareni, samo da se nešto priča, sami su krivi, šta ima da ga zezaju i bacaju u vodu i ne znam šta" govorila je, zgrozivši javnost:

"Bravo, ja sam na tvojoj strani, on će da izađe kad tad, oni hvala bogu nikad, al on kad izađe imaće respekt i strah tako treba u ovom svetu. Mrš, proklete klošarčine cele Eks Jugoslavije i cijelog svijeta. I sad još jedna kokoška kaže - I nada mnom su se iživljavali, ja ih nisam ubila, nisi pošto si p**** pošto ćutiš", rekla je.