OTAC JE OŠIŠAO DO GLAVE, SA 16 POBEGLA OD KUĆE, BRAK POSTAO PAKAO: Teška životna priča pevačice - zlostavljao je i tukao

Učesnica "Nikad nije kasno" je doživela zlostavljanje od oca koji joj nije dozvoljavao da se bavi pevanjem, a preživela je i veliku tragediju.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Pevačica Slavica Ristić, koju je proslavilo muzičko takmičenje "Nikad nije kasno", u ranom detinjstvu je doživela najteži udarac, jer ju je otac sputavao u onome što je želela. Branio joj je na početku karijere da se bavi pevanjem, a to je dovelo do nekih traumatičnih situacija koje su ostavile posledice na nju.

"Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina, ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam", ispričala je pevačica koja je zbog toga napustila porodični dom i otišla da zarađuje kako bi ostvarila svoje snove.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

"Jedno veče sam samo odlučila da se spakujem i odem iz kuće. Otišla sam u Prištinu i zaposlila se kao perač čaša. Molila sam gazdu restorana da me pusti da otpevam barem jednu ili dve pesme i tako je krenulo. Konačno sam postala pevačica", rekla je, a ubrzo nakon toga se udala. Nažalost, sličnu stvar doživela je i u braku, pa umesto idiličnog života naišla na nerazumevanje i zabranu da se bavi pevanjem, ali ne od supruga, već od svekra: "Otac mog prvog muža me je sklonio iz kafane, ni on mi nije dao da pevam. Rekao mi je da ne mogu u tri ujutro da dolazim u štiklama u njihovu kuću. Nikad mi niko nije pomogao, samo su se čudili kako nisam postigla više u karijeri".

Posle trideset godina bavljenja muzikom uspela je da ostvari svoj san, kada je stala na binu u emisiji "Nikad nije kasno": "Zahvalna sam Bogu što sam ovo doživela. Da sad umrem, ne bih žalila". Izgubila je oca, ali ubrzo doživela još jednu porodičnu tragediju. "Posle tatine smrti, nažalost desila se još jedna tragedija. Umrla mi je i sestra i to sa 38 godina. Zbog toga sam napravila malu pauzu, ali, evo, pre dve nedelje sam počela da radim u Švajcarskoj u jednoj diskoteci", otkrila je Slavica i dodala da će uskoro nastaviti da radi ono što najviše voli i ume.