SVE ZNAM DA RADIM, NE ZOVEM MAJSTORA! Ivana Nikolić sama popravlja stvari u kući - "Udarim da vidim da li radi"

Ivana Nikolić priznaje da uglavnom sama rešava sitnije majstorske popravke u svom domu i da joj "muški" poslovi idu od ruke.

Izvor: Instagram/ ivana_boom_nikolic

Bivša članica grupe "Hurricane", Ivana Nikolić, priznaje da je od onih pjevačica koje same obavljaju kućne poslove i nije joj teško da zavrne rukave i uradi neku manju majstorsku popravku.

"Iskreno, sve znam! Živim sama i zaista nisam osoba koja za svaku sitnicu mora da zove majstora. Prosto, znam sve sama i mnogo mi je lakše kada odmah sve odradim", priznala je Ivana Nikolić i otkrila da je i nedavno bila sam svoj majstor.

Izvor: Instagram/ivana_boom_nikolic

"Poslednje što sam odradila sama je menjanje kuhinjske sijalice. Imam više malih sijalica i volim da ih uvjek držim upaljene. Imam i disko kuglu kod kuće, volim sve te boje i volim da se, čim uđem u kuću, osjećam opušteno i da svaka ta sijalica radi, da je sve na svom mjestu. To je poslednje što sam sredila, a kada se pokvari šporet ili mašina za veš, ja sam onaj tip osobe koja udari da vidim da li će da proradi. A kada udarim, zovem tatu, to ne znam da rešim. Za te krupne stvari mi je ipak neophodna pomoć, ipak to nije sijalica, to je ozbiljniji posao", ispričala je pjevačica.

S obzirom na to da sve zna sama, priznala je da li bi bila s muškarcem kojem takve stvari i "muški" poslovi ne idu od ruke. "Ma bila bih, pa naučiće. Niko se nije naučen rodio, naučila bih ga ja, ali mora da zna kada ja nisam kod kuće", poručila je Ivana.