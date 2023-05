KARIĆU ODREĐENO ZADRŽAVANJE! Advokat otkrio kolika kazna ZATVORA ga čeka ako je KRIV

Stefanu Kariću određeno je zatvorsko zadržavanje od 48 sati nakon što ga je Nataša Šavija optužila da ju je brutalno pretukao.

Starleta Nataša Šavija šokirala je javnost kada je objavila svoje fotografije s jezivim povredama na licu za koje tvrdi da joj je naneo bivši učesnik Zadruge Stefan Karić tokom jedne svadbe na kojoj su zajedno bili. Ona je ispričala da ju je krvnički pretukao i da je zadobila teške povrede lica.

Nakon tri dana Stefan Karić se pojavio u policiji gde mu je određeno zatvorsko zadržavanje od 48 sati, a za medije se oglasio njegov advokat koji je otkrio kolika kaznamu preti.

"Stefan je zadržan 48 sati, nije bežao jer on nije ni dobio poziv. Posle 48 sati dolazi pred tužioca. Sutra ili prekosutra biće izveden pred tužioca gde će dati izjavi. Videćemo ishod. Teške telesne povrede su, a ako se dokaže da je kriv, kazna zatvora je od šest meseci do pet godina. On se oseća dobro. Spreman je na proces", rekao je advokat, dok se Stefan ovim povodom ranije nije oglašavao.

Advokat Stefana Karića progovorio za Kurir

Nataša Šavija je sa teškim telesnim povredama primljena je u KC Vojvodina gde trenutno čeka da bude operisana - "Iskreno osećam se sve gore, i fizički i psihički kako vreme prolazi, osećam sve jače bolove, leva strana vilice se sve više koči, jedva pričam i jedem, krvarim iz nosa.. Prvo me je držao bes, a sad kako shvatam ozbiljnost situacije, hvata me panika i strah, jer je on još na slobodi, kao i ishod operacije, da li će se lice vratiti na staro, kako će i koliko trajati postoperativni tok, da li će trebati još neka operacija i kako će se to završiti", rekao je ona dan nakon incidenta i dodala:

"Kako se slegla situacija, meni je psihički sve gore, prolazi mi taj osećaj prebijanja kroz glavu stalno i mislim da i kad se ovo završi, da ću tek onda imati veći strah i paranoju. Potrazila sam i pomoć psihijatra ovde u bolnici, zapravo, tek sad razumem te zene, žrtve nasilja i koliko ovo utera strah u kosti. Sigurno ću čim izađem potražiti stručnu psihijatrijsku pomoć i ne verujem da ću neko vreme uopšte izlaziti iz kuće, pogotovo dok se zločinac ne privede pravdi".

Ranije se na društvenim mrežama oglasio i Stefanov otac, Osman Karić koji nalazi opravdanje za svog naslednika i smatra da on nije kriv. Karić je potpuno očajan jer misli da će mu danas sinu staviti lisice na ruke.

"Moj sin je stavljen na stub srama. Danas će možda biti pritvoren samo zbog pritiska javnosti iako će dokazivati da nije izvršio delo koje mu se stavlja na teret. Pravda je spora ali dostižna", napisao je Osman na Instagramu, a potom uputio saučešće porodicama nastradalih u masakru koji se rano jutros dogodio.

