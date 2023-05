BEZ TRUNKE ŠMINKE STIGLA NA TELEVIZIJU! Srpska pevačica oduševila, nema ni trunke kompleksa - Malo ko bi PRISTAO na ovo!

Ljupka Stević se oglasila za Kurir televiziju pred snimanje emisije i to bez trunke šminke.

Pevačica Ljupka Stević važi za nekoga ko vrlo otvoreno komunicira sa medijima, te nema problem da o bilo čemu razgovara čak i kada je njen život u pitanju.

Takođe, Ljupka važi i za jednu od retkih pevačica bez trunke kompleksa što je sada dokazala kada se za Kurir televiziju snimala bez trunke šminke. Pevačica je stigla u studio obučena u farmerke i belu košulju, dok na licu nije imala ništa. Istakla je da je sigurno mali broj onih koji bi pristali na ovo što je ona, ali i priznala da se generalno oseća prijatnije sa manje šminke.

"Evo me u Kuriru i ekipa je rešila malo da me maltretira. Tako da evo me sada bez šminke, a sada idem u šminkernicu da me malo sredimo za emisiju", započela je, pa otkrila kako voli da se šminka:

"Volim da to bude blago nisam neko ko voli prejaku šminku, a mislim da mom licu to i ne stoji. Volim da to bude što prirodnije u tim nekim nijansama, baronkastim i nežnijim. Mislim da mi to najbolje stoji. Ovo je dobra prilika da gledaoci vide da pojedina javne ličnosti nemaju problem da se slikaju bez šminke. Ja sam jedna čini mi se od retkih koja bi pristala ovo da uradi, ali nemam problem. Nemam problem ni sa kožom tako da mogu da se snimam i bez šminke."

