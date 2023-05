ZARADILA SAM 3 MAMINE I TATINE PLATE: Ana Nikolić se prisjetila PRVOG posla - Roditelji nisu imali, više nisam tražila

Ana Nikolić poslednjih godina ne radi često kao nekada i posvećena je ćerki Tari, a nekada je odlučila da zaradi tako što se zaposlila tokom letnjeg raspusta.

Izvor: Pink/screenshot

Ana Nikolić koja je nedavno izazvala burne reakcije gostovanjem u emisiji, nekada je Prvi maj s porodicom slavila kao veliki praznik, ali danas otkriva da je to jedini dan kada radi. Kako kaže, nikada nije jurila za novcem, pa sama bira kada će nastupati, a poslednjih godina se sve više odmara.

"Uglavnom se odmaram, jedino za Prvi maj radim. Nisam više veliki radnik kao što sam nekada bila. U jednom trenutku sam se preforsirala, pjevala sam sedam noći nedeljno. Pošto je to težak fizički posao, odlučila sam da usporim tempo. Sada radim onoliko koliko mi prija. Na sreću, nikada nisam jurila za novcem, pa imam taj luksuz da pjevam samo onda kada mi to predstavlja uživanje. Tu emociju publika osjeti, pa zato sa mnom proživljava sve faze mog života", iskrena je Ana, koja nije od onih koji se prejedaju za praznike: "Ne, jer me mrzi da iznova i iznova mršavim. U životu sam do sada skinula 500 kilograma".

Takođe, u kući mijenja sijalice, ali ne radi klasične muške poslove. Već godinu dana je bez dadlje, pa kaže da je postala Tarina sluškinja: "Po kući radim sve sama, sanitarna inspekcija mi nije ravna. Čak i kuvam, ali Tara često kaže da su moja jela bljak".

Ana smatra sebe dobrim vozačem, a i nema ništa protiv da jednog dana nauči da pilotira. "Kidam kako vozim, kola okrećem na krov! Šalu na stranu, vozim kao Fanđo, samo nemam iskustva na autoputu. Ali zato parkiram u milimetar. Čisto da se zna, bolja sam od svakog muškarca! Što se aviona tiče, ne bi bilo loše da naučim da pilotiram. Bila bi to zanimljiva avantura", smatra Ana, koja bi rado provozala baš njega: "Luisa Hamiltona, jer 'kidam' kako vozim, a on 'kida' kako izgleda! A i kako vozi. Bila bi to dobra kombinacija".

Ana Nikolić je priznala da i dalje vjeruje u ljubav i da se zbog toga često zapita da li je luda, a otkrila je i koji je bio njen prvi posao i koliko je zaradila. "Kada sam počela da izlazim, trebao mi je novac. Međutim, roditelji su mi rekli da ne mogu da mi daju pare, jer nemaju. Riješila sam da se zaposlim tokom ljetnjeg raspusta. Drugarica Ana Stojančićević i ja smo uzele ajncer u ruke i počele da konobarišemo u jednom kafiću koji je slabo radio. Ali tog ljeta je procvetao. Svaki dan smo pravile šou. Zaradila sam dvije ili tri mamine i tatine plate. Više nisam morala da tražim novac od njih i bila sam srećna, jer volim kad sam nezavisna", prisjetila se Ana, a o tome su pričale za medije i njene komšije iz Paraćina.