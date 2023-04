SLUČAJNO JOJ SE POTREFILI ZAUZETI MUŠKARCI! Tijana Ajfon brani Maju Marinković - Biće sa Zvekijem do prvog punog meseca!

Tijana Ajfon je stala u odbranu svoje drugarice Maje Marinković nakon što je započela vezu sa Zvezdanom Slavnićem u Zadruzi.

Tijana Ajfon je jedna od bliskih drugarica Maje Marinković koja je nedavno iznenadila sve kada se upustila u ljubavni odnos sa Zvezdanom Slavnićem prema kojem tvrdi da još uvek nema emocije i da se "zezaju", pa je prokomentarisala novu vezu u rijalitiju koju su neki priželjkivali, a neki ne.

Jedna od onih koji su znali da će se to desiti kad-tad je i Tijana Ajfon, koja je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji stala u odbranu svoje prijateljice navodeći da nije uradila ništa loše.

"Maja je Maja. Nije u braku, nema decu. Mnoge pevačice u braku sa dve ćerkice su pravile mnogo veće problemčiće. Tako da, šta je tu Maja pogrešila? Zvezdan je u vezi, vau, ona se smuvala sa njim. Pa nije ga ona vukla i terala. Za prevaru je potrebno dvoje i za odnose, takođe. Nije ona tu samo kriva. Prvo, čovek je prevario svoju ženu, takođe, on je bio u vezi. Tako da nije kriva, on je kriv, slobodna je i može da radi šta hoće", smatra Ajfonka.

"Ja znam Maju privatno, i te kako joj se letos svidelo nekoliko slobodnih muškaraca. To što su joj se potrefila poslednja dva zauzeta muškarca, Peca i Zvezdan...", rekla je, ali je zaboravila da pomene i Janjuša: "Pa, dobro, to je bilo pre. Sve što valja, ne može Bog otac da rastavi. To i ona sama kaže, da je to valjalo ne bi ni deset Maja to moglo da rastavi".

A na pitanje voditelja koliko misli da će trajati Majina i Zvezdanova veza, odgovorila je: "Do prvog punog meseca. Poznavajući nju kako plane i bolje što je tako, neka se ratosilja dok izađe. Jer nas posle, kad izađe, čeka i more i bazeni i brodići...".

Majin otac Radomir Taki Marinković je iste večeri kada je Maja prvi put bila intimna sa Zvezdanom proslavio rođendan i okupio najpopularnije domaće starlete, koje kao da su se takmičile koja će doći s najmanje odeće na sebi, a prisutna je bila i Tijana.