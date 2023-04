GUGLAM KO JE ZVEZDAN, IZAĐE NEKI DEDA: Ajfonka otkrila kad je Maja bacila oko na njega - "Napolju bi bila s više njih!"

Starleta Tijana Ajfon je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, otkrila da je Maja Marinković još na sistematskom primijetila sadašnjeg partnera u Zadruzi

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, gostovala je u emisiji AmiG šou, u kojoj je se osvrnula na svoju rijaliti karijeru, ali i otkrila detalje druženja s Majom Marinković, koja je ponovo "tema broj 1" u Zadruzi, zbog veze sa Zvezdanom Slavnićem.

Tijana, koja se nakon učešća u Parovima bacila na biznis, potom završila u zatvoru, a onda pokrenula i kolekciju kupaćim kostima, otkriva da se ne bi ponovo obrela pred kamerama.

"Nikad ne reci nikad. Mislim da sam prerasla i nemam više godina za blamiranje. Previše sam uspješna napolju da bih svoje vrijeme trošila u rijalitiju. Ako me vidite unutra, znajte da sam mnogo para dobila", rekla je Tijana, a potom se osvrnula na odnos Maje i Zvezdana.

"Ne podržavam to. Da je napolju, bila bi i sa više njih, a ovdje je ipak sa jednim, što je pozitivno. Zvezdan je kriv, on je prevario djevojku, ne Maja. Ona je samo pokazala da može da ima šta god poželi, ja to ne podržavam. Kad izađe porazgovaraćemo", rekla je Tijana i otkrila i kada su se rodile prve simpatije između Zvezdana i Maje.

"Kad su bili na sistematskom, odmah mi je spomenula Zvezdana. Ja ukucam njegovom ime, izlazi mi na pretrazi neki deda, a ona mi kaže 'nije, baš je simpatičan'".

