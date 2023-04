"TATA JE POBEGAO, A 47 ČLANOVA PORODICE SU SPALJENI U JASENOVCU!" Potresna ispovest Goce Šaulić - ovo niko nije znao!

Gordana Šaulić oglila je dušu i za medije progovorila o strahotama koje je njena porodica doživela u Jasenovcu.

Izvor: TV Prva / screenshot

Udovica pokojne legende narodne muzike Šabana Šaulića veoma je prisutna u domaćim medijma, a pored tragično gubitka supruga Gordana Šaulić sa sobom nosi veliku porodičnu tugu.

Svojevremeno se prisetila strahota koje je njena porodica doživela, te otkrila da je samo njen otac uspeo da pobegne on njih preko 40 iz pomenutog ozloglašenog logora. Priznala je da joj i dalje teško pada da o tome govori, ali naglasila i da je tada izgubila čak 47 članova rodbine.

"Samo pominjanje imena Jasenovac, u meni izaziva tugu, nelagodnost i strahotu. Moj otac je jako retko o tome pričao. U stvari, najviše sam o tim događajima saznala u knjizi Dragoja Lukića. ‘Rat i djeca Kozare’. Moj otac je inače iz Sreflija, to je kod Bosanske, sada Kozarske Dubice. Mislim da je ceo taj kraj završio u logorima ili ubijen. Tata je bio u Jasenovcu zajedno sa svojim ocem, odnosno mojim dedom, svoja dva brata – mojim stričevima, i 45 ili 46 članova uže porodice. Svi oni su ostali u jasenovačkom logoru, osim tate, koji je uspeo da pobegne. Tada je imao 12 ili 13 godina", započela je Goca.

"Tata, deda i drugi logoraši išli su preko nekog mostića koji je sa strane bio ograđen bodljikavom žicom. Terali su ih da pređu na drugu obalu kako bi ih ubacili u te peći. Deda je, međutim, viknuo ‘Juriš!’, i počeli su da beže. Pucali su im u noge, moj stric je samo rekao ocu: 'Tata, ranjen sam'. Deda je uspeo da prebaci oca preko te bodljikave žice, košuljica mu se zakačila za nju. Ko ga je dalje gurnuo u vodu, ne znam. Nije znao da pliva, ali uspeo je da ispliva. Nije znao ni gde se tačno našao kada je došao do druge obale… Kad se dokopao te obale, trčao je i sutradan je naišao na neku partizansku jedinicu, kojoj se priključio. Bio je kurir kod Žarka Zgonjanina, tad je bio on general, to je bio njegov odred i tako je u partizanima dočekao kraj rata", dodala je, pa zaključila:

"Spaljeni su njegov otac Steva, stričevi, braća Rajko i Milan i svi ostali članovi porodice. Po mom ocu Mihajlu, koga su zvali Mićo, Šaban i ja smo nazvali našeg sina."