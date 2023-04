GOLA ZADNJICA, ČIZME DO BUTINA I PLEJBEK: Didi se hvalila da pjeva pred 200.000 ljudi, sad isplivao snimak s nastupa!

Pjevačica Didi Džej izmamila gomilu komentara na društvenim mrežama

Pjevačica Dijana Janković, koja se proslavila u domaćoj javnosti kada je otvorila vrata svoje vile i otkrila da ima lift u kući "kako ne bi morala u štiklama da ide peške na treći sprat", već nekoliko godina gradi karijeru u Americi.

Za to vreme je snimila duet sa Šegijem, a nedavno je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je u Americi obožavaju, i da su svi, osim za Novaka Đokovića, čuli i za Dijanu Janković. Istom prilikom je otkrila da je na jednom njenom nastupu bilo čak 200.000 ljudi, ali ono što je posebno interesantno jeste da nigde nema snimaka sa njenih nastupa u Americi.

Sada je na Tviteru osvanuo jedan iz Palm Springsa, na kojem vidimo Dijanu obučenu u tanga triko i duboke čizmice, kako pleše i peva.

LJUDIII NASA SVETSKA ZVEZDA HARA LOS ANDJELESOM!

Dijana je ranije izjavila da je "imala prilike da nastupa besplatno po gej klubovima u Americi".

"Nisam naplatila ništa jer sam želela da im izađem u susret i to mi je puno pomoglo u karijeri. Za sada sam nastupala samo u gej klubovima u 12 gradova. Bilo je preko 200 hiljada ljudi na mom nastupu na jednom mestu. Osećaj je fenomenalan, veliki broj ljudi, svi su pevali i vrištali. Pevala sam moju pesmu sa Šegijem, tada sam bila specijalni gost. Nakon toga sam imala 'Meet and greet' svi su se slikala sa mnom i zapratili me na Instagramu i tada je broj pratilaca počeo da se penja, stigla sam do 4 miliona, a želja mi je da imam 10 miliona".