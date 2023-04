KORISTIMO ISTI FOTOŠOP! Katarinu Živković porede sa sveže razvedenom koleginicom - "Ona je PRELEPA i ne smeta mi"

Katarinu Živković sve više porede sa poznatom pevačicom, pa je prokomentarisala zbog čega smatra da je došlo do toga i otkrila šta misli o njoj.

Izvor: instagram/katarina_zivkovic_official

Katarina Živković je od pojavljivanja na sceni drastično promenila fizički izgled, pa je danas daleko od one devojčica kakva je bila na početku karijere, a sve više je porede s njenom sveže razvedenom koleginicom Indirom Aradinović Indi.

Kaća ističe da joj ne smeta što joj govore da liče na Indi, a otkrila je i zbog čega misli da podećaju jedna na drugu.

"Indi je prelepa, a što se tiče sličnosti između nje i mene, mislim da koristimo isti Fotošop. Imamo filtere na Instagramu, kao i na TikToku. Nisam neki influenser, ali znam da svuda piše sa strane koji je filter iskorišćen. Možda je to moguće sakriti, ali ja ne znam na koji način. Ako neko zna, molim ga da mi javi", poručila je Katarina za Kurir.

"Ne znam kome to smeta i koga remeti. Mene lično ne remeti, ja vama dam intervju i vi vidite kako ja izgledam. Nemam ništa protiv toga, lično koristim filter, kad mi se nešto ne slici ne dopadne, ja to korigujem i nemam nikakav problem da to i drugi rade", rekla je pevačica.