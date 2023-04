OTIŠAO SAM KOD BABA VANGE I SAMO ŠTO NISAM PAO SA STOLICE: Predvidela kada će da umre, ali i šta će se desiti ĆERKI!

Saša Popović je svojevremeno ispričao da mu je proročica rekla da će se Slatki greh raspasti, da će napraviti biznis sa pevačima, ali i kada će preminuti. Sada je otkrio i zbog čega je spomenula njegovu ćerku

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Muzičar i bivši direktor Grand produkcije Saša Popović nekoliko puta do sada je pričao o trenutku kada je sa Lepom Brenom išao kod baba Vange. Prorekla mu je stvari koje su se godinama kasnije i obistinile, a sada je, gostujući u emisiji Sceniranje, ispričao i zbog čega "zamalo nije pao sa stolice".

"Ja sam kao mlad imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange, ona, koja inače ne vidi mi je rekla: 'Te bubuljice koje imaš...' Ja samo što nisam pao sa stolice. 'Te bubuljice koje imaš one će polako da nestanu kad ti se rodi ćerka. U stvari nije rekla ćerka nego dete. To će sve da pređe na nju'. I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila i hvala Bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila", rekao je Saša.

Popović je rekao da ne razmišlja ni o kakvim hirurškim intervencijama i da je savršeno zadovoljan svojim izgledom iako mu je jedna pevačica, koju nije hteo da imenuje, jednom prilikom rekla:

"Sale ti samo kad bi sredio te obraze i podvaljak i kad bi malo smanjio nos ja bih se zaljubila u tebe".