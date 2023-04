NE ZAVIJA SARME, MALTRETIRA RADNIKE, U KUĆI OD 500 KVADRATA JE SVI SLUŠAJU: Didi Džej o sebi - Živim kao princeza!

Didi Džej nema vremena za kuvanje, jer je, kako kaže, svjetska zvezda, ali ponekad uđe u kuhinju i za ljubav svog muža nešto i spremi.

Izvor: Instagram/didijofficial

Pjevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, godinama već gradi karijeru u Americi i pojavljuje se na crvenom tepihu rame uz rame sa najvećim svjetskim facama, a za sebe smatra da je najveća muzička zvijezda u Srbiji i da joj niko nije konkurencija, a dospjela je u žižu javnosti i zbog izjave o Novaku Đokoviću.

Svoj privatan život se trudi da sačuva od javnosti koliko može, a medije intrigira gotovo svakom izjavom. Sada je otkrila da se odlično snalazi u kuhinji, ali da nažalost zbog obaveza nema vremena da se tome posveti. "Nemam vremena da kuvam, ali nekad za Danijelovu ljubav spremim žitarice, omlet s povrćem i zdravu supicu. Ja sam svjetska zvijezda i nemam vremena", kaže za sebe Didi Džej, koja sarmu nikada nije zavila.

"Lično nikada, ali pomažem kuvaricama koje rade kod mene, pa se tako nekada nađem s njima u kuhinji. Živim kao princeza, ali ona koja mnogo radi. Nije lako izdržati! Imam karijeru, firmu, putujem, imam ćerkicu i sve sama postižem, čak i samu sebe stilizujem", kaže pjevačica, a o svom životu u Americi je rekla: "Tamo imam puno asistenata, to je cio tim od više od sto ljudi koji radi sa mnom i onda kad se pojavimo negdje, čak njih dvadesetak dođe sa mnom", i dodala da je vrlo zahtjevna gazdarica: "Maltretiram ih, ne djelujem tako, ali ih maltretiram. Jako sam zahtjevna, volim da sve bude savršeno. Suprug mi nekad kaže spusti malo loptu, budi fina. Ja sam fina, ali mora da se zna red!".

Kao mala priznaje da je voljela da farba jaja i pravi dekoraciju kada je slavila Uskrs s roditeljima, a danas je ona zadužena za kompletnu organizaciju poslova u kući i za sebe kaže da je odlična u tome.

"U kući me svi slušaju, jer sam ja dobar organizator. Moj suprug nije dobar organizator, ali zato voli da igra šah i svira gitaru. Kad on svira, ja znam da zapjevam, ali ne igram šah. Volim da slušam muziku, čitam Vogue i pravim planove za karijeru", otkrila je Didi, koja kaže da ćerku uči pravim vrijednostima: "Vaspitavam je da zna šta su prave vrijednosti. Da priča engleski jezik, da bude upućena u modu i da zna šta je lijepo. Trudim se nekako da je izvedem na pravi put da bude dobra osoba, pametna, da ima lijepe manire, to mi je jako bitno. Kao i da bude lijepo obučena". A ovako je pričala pri gostovanju na Kurir televiziji: