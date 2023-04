BANKROTIRAO ZBOG POZNATE STARLETE I NJENE MAJKE! Uzele mu 360.000 € - Žena ga ostavila, živi u kolima i MOLI za donacije

Društvenim mrežama već neko vreme kruže slike čoveka koji drži parče kartona i na njemu rukom ispisanu poruku, a sada je sve otkriveno.

Brojni korisnici svih društvenih mreža zapazili su snimke čoveka koji u rukama druži karkon i na njemu napisanu poruku - "Kim Kardašijan mi je uništila život". Video snimci su se proširili brzinom munje i postali viralni, a sada je otkriveno o čemu se tu radi. Izvesni Dejvid Libenson tvrdi kako ga je poznata starleta zajedno s majkom Kris Džener i celokupnom "mašinerijom" koja stoji iza njih saterala u ćošak.

Dejvid tvrdi da je on tvorac aplikaciju s gifovima i emotikonima s likom Kim Kardašijan popularno nazvana "Kimoji", koja je svetlost dana ugledala 2015. i u tom periodu, Kim je pričala kako joj je oko dve godine trebalo da je realizuje. Ipak Liberson tvrdi drugačije. Prema njegovim rečima, Kim i njena majka Kris započele su pregovore s njegovom firmom 2013/2014. godine, sa namerom da se iz svega "rodi" pomenuti brend.

Kako ističe on im je predstavio proizvod kada su se sastali jednom prilikom u Kalabasasu i ostvarili su "verbalni dogovor da on sve to tako i završi". Kada je počeo da radi na svemu, pozvao ga je pravni tim Kardašijanove i upitao da li je već odradio registraciju za "Kimoji", te mu ponudio da oni to obave umesto njega, ne bi li sve prošlo brže i lakše. To je bio trenutak kada je sve pošlo nizbrdo, jer je tim trejdmarkovanje preuzeo na sebe, a izuzeo njegovo ime.

Dejvid je Kim tužio 2019. godine i tražio je 100 miliona dolara. Dao je na uvid sve dokaze da je "Kimoji" napravljen po njegovom konceptu. Advokat starlete okarakterisao je ovaj potez "apsurdnim i lažnim", nakon čega je s njihove strane uzvraćeno kontratužbom. Potraživano je onda 300 miliona, jer su znali da on te pare nema i da će morati da se povuče.

On je to i uradio, ali Kardašijanova i Dženerova zatim su tražile 400.000 dolara za sudske troškove i kao nadoknadu za sve kroz šta su prošle, što je Dejvida oteralo u bankrot. Porodica mu se zatim raspala zbog finansijskih problema - od žene se razveo i danas živi u kolima, radi dva posla, a od ljudi traži izvesne donacije ne bi li uspeo da vrati sve svoje dugove "od okršaja s Kardašijanovima".

Napravio je sajt "Kim Kardašijan mi je uništila život, tačka kom" preko mobilnog telefona i iz auta u kom živi. Pošto, kažu, više i nema šta da izgubi, rešio je da na sve načine pruži javnosti na uvid svaki detalj drame, a putem istog se njemu uplaćuje novac.