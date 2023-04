RADIJE BIH DA PEREM SUDOVE, NEGO DA IDEM NA SUD! Lukas o premijeri svog filma i Uskrsu - Telefon mi je kao kokošinjac!

Aca Lukas je otkrio zbog čega u filmu "Kafana na Balkanu" nema pravih imena i kako će proslaviti predstojeći praznik.

Izvor: Pink scereenshot

Snimanje filma "Kafana na Balkanu" o životu Ace Lukasa uveliko traje, a pjevač ne krije da je zadovoljan dosadašnjim uratkom ekipe, a glavnu ulogu poverio je glumcu Mladenu Sovilju. Najavio je premijeru u Beogradu i drugim gradovima, ispričao neke pojedinosti o filmu, a otkrio je i kako će proslaviti predstojeći Uskrs.

"Mjesecima pričam da to nije klasičan film o mom životu. Ja nisam Nikola Tesla, nisam ništa izmislio, osim dobrog provoda i muzike. U filmu nisu prava imena, naravno. Glumci su sjajni, maestralno je odrađeno, gledao sam neke scene. Premijera je na moj rođendan, 3. novembra. Ipak je muzika ono primarno čime se ja bavim. Biće sjajna priča, poslije premijere u Areni će biti održan i koncert u Areni. To će biti urađeno sa simfonijskim orkestrom. To ćemo uraditi i u drugim gradovima, ne samo u Beogradu. Puno je anegdota. Čak sam čuo i neke koje se nisu desile", ispričao je Aca Lukas u "Novom jutru".

"Smislili su ime Peđa, iz razloga što nije priča koja treba da se vezuje za život. Umjetničke slobode su čudo, neću da dovodim u pitanje sjutra da se neko povlači po sudovima ili tako nešto. Više volim da perem sudove, nego da idem na sud. Imam nekoliko sporova s novinarima, negdje sam ja pogrešio, negdje nisam. Ima i sa ove i sa one strane da ne valja. Nekad sam pričao da mogu sve da radim, pa i da perem sudove, a sad bih radije da perem sudove, nego da idem na sud", u svom stilu je objasnio folker i otkrio i kako će ove godine provesti Uskrs.

"Za Vaskrs odmaram, biću tu sa familijom. Malo ćemo da farbamo jaja, a onda ću poslije Vaskrsa da čistim telefon od farbanih jaja i čestitki. Kako da im odgovorim kad ja nemam ta jaja u telefonu? Moj telefon je kao kokošinjac, ne mogu do septembra da ga očistim od jaja poslije", poručio je Lukas, koji će ove godine objaviti i svoju drugu knjigu.