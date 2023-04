ZALETJELA SE KROZ STAKLO I ISJEKLA RUKU! Jezive scene u Zadruzi - Izudarala dečka, URLALA i napravila haos! HITNO IZAŠLA

Sanja Grujić napravila je haos u Zadruzi zbog žestoke svađe s dečkom Markom Stefanovićem.

Izvor: YouTube/Zadruga Officia

Nakon što je kažnjena s milion dinara jer je vrijeđala produkciju i iznijela laži, Sanja Grujić napravila je haos na imanju u Šimanovcima. Ona je bijesnila zbog optužbi da nije spavala samo sa Filipom Carem već i sa Markom Janjuševićem što ju je navelo da slaže i optuži produkciju za "namještanje" kako bi se oprala pred sadašnjim dečkom Markom.

Kako joj on nije povjerovao u to odlučio je da raskine s njom, a onda je uslijedila žestoka svađa pred kamerama. On joj je poručio da su završili za sva vremena, a Sanja kada od besa nije znala šta će, krenula je da lomi sve pred sobom i urla na sav glas.

Ubrzo je počela da bije Stefanovića od nemoći, a onda i pravi dodatan karambol kada se zaletjela na vrata i iz sve snage udarila rukama i razbila staklo. Isjekla je ruku, zbog čega ju je obezbjeđenje hotno izvelo kako bi primila adekvatnu medicinsku pomoć.

Ovo nije prvi put da se Sanja i Marko žestoko obračunavaju pred kamerama. Tokom jedne burne svađe Sanja je premlatila Marka, a ni on joj nije ostao dužan te ju je uhvatio za kosu i povukao joj glavu koja je od siline agresije gotovo poletjela, dok su ove scene zgrozile naciju.

Pogledajte kako je izgledao cijeli haos Sanje i Marka: