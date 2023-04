MUŽ TI STAR, RUŽAN KAO LOPOV, A TI OBIČNA SPONZORUŠA! Milicu urnišu - bila hostesa, stavila silikone i upecala MILIONERA

Milica Polskaja nekad je vodila život obične devojke, a danas pliva u bogatstvu, udata je za prebogatog Kazahstanca i ima četvoro dece.

Izvor: Instagram/mmm_still_limited_edition

Za atraktivnu plavušu izuzetno popularnu na društvenim mrežama, Milicu Polskaju, sigurno ste bar jednom čuli. Kupa se u luksuzu, danas izgleda poput onih skupih influenserki i redovno je prozivaju, a nekada je bila obična devojka iz Bora, koja je kasnije živela u Nišu i takmičila se za Miss Niša, a deda joj je platio silikone. Danas je majka četvoro dece, živi u Kazahstanu, lice muža nikad ne pokazuje i pliva u novcu.

Njen život promenio je odlazak u Dubai kada je bila na trećoj godini Pravnog fakulteta, a u Emiratima je radila kao hostesa i model. Tamo je u jednom klubu upoznala sadašnjeg muža, misterioznog i prebogatog Kazahstanca o kojem redovno priča na snimcima, ali ga krije kao zmija noge, kao i decu.

"On je na prvi sastanak došao sa velikim buketom ruža i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama. Sve to je trajalo četiri sata. Poljubili smo se na trećem sastanku", ispričala je jednom prilikom plavuša koja se ne obazire na prozivke, već redovno odgovara na njih - još nekim snimkom luksuza i prebogatog života.

"Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa... Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao", objašjavala je jednom prilikom.

"Koja bolest... Umire da pokaže muža, a on je pravi kobilom", "Koja je tvoja profesija? Teloodržavačica?", "Ljudima si stavila život na tanjir tako da moraš i da prihvatiš da će ljudi da guraju nos u tvoj život", "Muž ti star, ružan kao lopov, a ti obična sponzoruša", "Nije lako biti ultra seljačina"...neki su od brojnih komentara uz njene objave.

Pogledajte kako je Milica nekada izgledala, pre plastičnih operacija: