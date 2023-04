MISLIO SAM DA MI JE POTREBNA STRUČNA POMOĆ, ALI USPIO SAM: Srpski pjevač o borbi s alkoholom - "Bog mi je dao šansu"

Peđa Jovanović otvoreno je pričao o borbi s alkoholizmom s kojim je čvrstom odlukom uspio da se izbori bez stručne pomoći.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pjevač Peđa Jovanović govorio je o problemu s kojim se dugo borio i koji je lično njemu i njegovoj karijeri smetao da napredje. U pitanju je alkohol, a s ovim porokom je uspio sam da se izbori kada mu je bilo najteže, bez pomoći ljekara, o čemu je otvoreno pričao u želji da pomogne onima koji imaju isti ili sličan problem. Takođe, svojevremeno je imao problema i sa zakonom.

"Problem s alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sam problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim s njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspio sam. Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao, samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savjest gdje sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio", priznao je pjevač.

Izvor: Instagram/pedjajovanoviic

"Ja sam želio samo da se opustim, pa ti neko kaže uzmi jednu, dvije rakije, to ti je dobro za glas, ali nije. U narodu je to mišljenje usađeno, od malih nogu ti vidiš da otac nazdravlja s prijateljima. Ili ono kada neki doktor kaže jedna čaša vina je zdrava, ja mislim da nije. Ja sam jedno vrijeme uživao u alkoholu, a sada mi je ljepše bez njega. Jednostavno sam shvatio da mi je Bog dao šansu i da mogu da uspijem i s pjesmama i karijerom", zaključio je Nenad, koji je karijeru započeo s bratom blizancem Nenadom Jovanovićem u grupi "Blizanci".